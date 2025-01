"Meloni da Trump? Non è stato utile". Augias smentito dai fatti

Ascolta ora 00:00 00:00

Smentito a tempi record dai fatti, contraddetto dalla positiva notizia comunicata stamani da Giorgia Meloni: "È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran". Corrado Augias ha preso quella che in gergo tecnico si definisce una "cantonata". Nella puntata di diMartedì in onda ieri sera su La7, il giornalista aveva infatti messo in dubbio l'utilità della visita lampo compiuta dal premier italiano a Mar-a-Lago per incontrare Donald Trump e discutere - secondo quanto trapelato - della liberazione della giornalista italiana detenuta in Iran. "È stata una serata utile? Non lo so, credo di no", aveva scandito l'ex conduttore televisivo.

Poco prima, in tv Augias aveva ironizzato così sul viaggio della Meloni in Florida: "È stata quella che a Roma si chiama una 'ammazzata'. Due delle cinque ore sono state occupate dalla visione di un documentario, immaginiamoci quanto allegro, che legittimava l'assalto del Campidoglio del 6 gennaio. Più tre ore di colloqui a capo dei quali non mi pare... E poi di nuovo sull'aereo con i generosi militari che l'hanno riportata a Ciampino". Quindi, il giornalista aveva espresso la propria convinzione che l'incontro fosse stato poco utile, adducendo peraltro argomentazioni alquanto discutibili.

"Se fosse stata vermante utile - ha infatti detto Augias - si saprebbe. Non c'è alcun comunicato che dica: la presidente del consiglio e l'imminente presidente Usa hanno convenuto che...". Peccato che i colloqui di Mar-a-Lago avessero una natura privata e che, proprio per questo, non fossero previste comunicazioni ufficiali sugli esiti delle conversazioni. A maggior ragione qualora il tema del dialogo fosse stata proprio la delicata liberazione di Cecilia Sala, come trapelato attraverso gli organi di stampa proprio nelle ore della visita del nostro premier a Donald Trump. Sui social, Meloni si era limitata a pubblicare una fotografia con il tycoon e a scrivere: "Bella serata con Donald Trump che ringrazio per l’accoglienza. Pronti a lavorare insieme".

Sta di fatto che l'analisi di Augias sia stata (per fortuna) contraddetta dalle

circostanze. Il viaggio di Giorgia Meloni negli States un risultato concreto sembra proprio averlo ottenuto, smentendo anche stavolta la narrazione di un'Italia isolata in politica esterna e poco rilevante sul piano internazionale.