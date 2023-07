"Mi rubarono le mutande", "Lo querelo": scontro tra Vecchioni e il figlio di La Russa

Roberto Vecchioni, al festival La Gaberiana di Firenze, mentre era sul palco con Andrea Scanzi, ha voluto raccontare un aneddoto del passato che ha tra i protagonisti Geronimo La Russa, maggiore dei figli del presidente del Senato Ignazio. Quando reso noto dal cantautore risale a quasi 30 anni: " È passato tanto tempo, la posso raccontare perché ormai è andata in prescrizione ". Ma Vecchioni non ha considerato la reazione di La Russa, che oggi è un avvocato, e ha deciso di agire: " Sono allibito per la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano, con richiamo in prima pagina, dal titolo 'Vecchioni ricorda: Geronimo e soci mi rubarono pure le mutande' ripreso poi parzialmente dal sito Dagospia e da altri ".

Durante il suo racconto, il cantautore non cita mai il cognome del figlio dell'esponente di Fratelli d'Italia chiamandolo solo per nome: " Mia figlia aveva 14 anni, era il 1997. Per la prima volta volle fare una festicciola in casa insieme a quattro amiche. Lei voleva che noi andassimo fuori, così abbiamo passato la serata a casa di mia mamma. Bene, dopo pochissimo che la festa è iniziata ha cominciato ad arrivare gente ". Tra queste persone, " ragazzi di 17, 18, 19 anni ", dal racconto di Vecchioni pare ci fosse anche il figlio del presidente del Senato: " Mi hanno rubato tutto. Hanno spaccato un bel po’ di roba. Mi hanno preso davvero di tutto, anche il portasigari, ma sono andati addirittura a rubarmi le t-shirt e le mutande. Non ho capito perché le mie mutande… Un feticismo assoluto ".

Il cantautore milanese in quell'occasione procedette alla denuncia " e un bel po’ di loro vengono beccati. Ora, io non voglio fare il cognome, ma dirò come si chiama il ragazzo, così si capisce chi era il padre: il giovane si chiama Geronimo ". Nella versione di Vecchioni, il figlio di La Russa venne "perdonato" dagli inquirenti nonostante, a suo dire, i fatti fossero certi. La storia non è inedita, lo stesso Geronimo La Russa l'aveva raccontata nel 2005: " Arrivai con una ventina di amici. Ci furono dei furti. Anche tre dei miei amici, è stato accertato, rubarono qualcosa. Ci rimasi talmente male che da allora non li frequentai più ". Oggi, il figlio del presidente del Senato attacca: " Vecchioni, che già all'epoca in cui ero minorenne incentrò le sue attenzioni solo sul figlio diciassettenne di un deputato di destra, cioè mio padre, a distanza di 26 anni dovrebbe sapere benissimo che nei miei confronti non ci fu alcuna imputazione e che non fui affatto 'perdonato' in quanto il perdono giudiziale può essere concesso solo a chi è imputato e colpevole e io non lo sono mai stato ".