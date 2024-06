"Mi sono sentito impotente...". La rabbia di Baggio dopo la rapina

Ascolta ora 00:00 00:00

Servirà del tempo a Roberto Baggio per smaltire la rabbia e la frustrazione per quanto accaduto la sera di giovedì, quando un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella sua villa nel vicentino, tenendo in ostaggio lui e la sua famiglia per circa 40 minuti. Un incubo che l'ex Pallone d'Oro non avrebbe mai pensato di vivere e che ha inevitabilmente lasciato strascichi emotivi, oltre che fisici. Infatti, non appena sono entrati nella villa, i malviventi hanno colpito il Divin Codino sulla fronte con il calcio della pistola. Un trauma che ha richiesto alcuni punti di sutura per essere chiuso.

" Io ho reagito istintivamente perché ho visto la mia famiglia in pericolo e mi è venuto da difenderla ", ha detto il calciatore agli inquirenti che indagano sulla vicenda. L'ex calciatore ha reagito come avrebbe fatto qualunque altra persona davanti a una simile situazione, ma ha avuto la peggio. " Quando mi ha dato il colpo mi sono sentito impotente… Per fortuna a livello fisico ho rimediato solamente alcuni punti di sutura e qualche livido, oltre alla grande paura e allo spavento per quanto accaduto. Ma è qualcosa che occorre superare. Mi rimane tanta rabbia ", ha detto ancora. Una rabbia che servirà del tempo per smaltire. Quando si subisce un simile assalto ci si sente violati e indifesi, perché il proprio nido è stato profanato e la famiglia messa in pericolo.

Baggio è stato sfortunato, perché la sua casa dispone di un avanzato sistema di allarme che, però, ha subito dei danni a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute sul Veneto nei giorni scorsi. E poi, come è stato sottolineato, i malviventi hanno agito di giorno, con la luce, quando purtroppo i sistemi di foto-rilevamento sono meno sensibili. L'ex calciatore ci porrà rimedio, non v'è dubbio, ma intanto qualcuno ne ha approfittato. " È stata una intrusione in orario diurno, altrimenti non sarebbe stata possibile, i sistemi di protezione della villa sono ultrasofisticati ", ha spiegato il manager, Vittorio Petrone, che ha fornito anche qualche elemento in più sull'assalto: " È arrivato un commando ben preparato e attrezzato, erano mascherati e portavano dei guanti neri.

Parliamo di gente che aveva ben studiato la cosa". E ciò non stupisce, visto che la zona, da almeno due decenni, è nel mirino di bande professioniste di ladri, solitamente provenienti dall'Europa orientale. Esperti del crimine che non lasciano nulla al caso.