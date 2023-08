Migranti, Lombardia satura e centri al collasso: prima Regione per accoglienze

Cifre da record sugli sbarchi avvenuti lo scorso 26 agosto, quando si sono registrati - secondo il cruscotto del Viminale - 3.042 arrivi, il numero più alto degli ultimi mesi (nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 443). Per quanto riguarda l'accoglienza, la Lombardia è la regione in cui si registra una maggiore presenza di migranti, seguita da Emilia Romagna, Sicilia (sui cui pesano anche le presenze negli hotspot), Piemonte, Lazio e Campania, Toscana, Veneto e Puglia. Questo è quanto emerge dai dati statistici forniti a cadenza quindicinale dal governo, la cui ultima elaborazione risale allo scorso 15 agosto. Al 31 luglio scorso la Sicilia risulta essere la regione con il maggiore numero di migranti nei centri Sai: 5.332. Gli sbarchi non si arrestano e si viaggia verso quota 100mila con 50mila richiedenti asilo che devono essere redistribuiti su tutto il territorio nazionale nell’arco di due mesi e mezzo.

Il piano del Viminale

Il piano di riparto dall’1 luglio al 15 settembre che il Viminale ha inviato alle prefetture italiane per trovare in tempo utile i posti non lascia dubbi: oltre 6.000 rifugiati saranno dislocati in Lombardia, 4.000 in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio, 3.000 in Veneto, Toscana e Campania fino agli 877 della Basilicata.

L'assessore La Russa