Migranti, il questore Agrigento: a Lampedusa difficile trovare interpreti

Il mare agitato frena gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nelle ultime ore in 45, fra cui 9 donne e un minore, sono approdati a bordo di un barchino di sei metri partito, secondo quanto riferito ai soccorritori, da Sfax, in Tunisia. A soccorrerlo una motovedetta della Capitaneria di porto. I migranti hanno dichiarato di essere originari di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Sierra Leone e Sud Sudan. Sono stati portati all'hotspot dove gli ospiti sono 488, ampiamente al di sotto della capienza massima fissata in 680. Su disposizione della prefettura di Agrigento 180 migranti saranno scortati dalla polizia all'aeroporto da dove, con un volo Oim, verranno trasferiti a Bergamo.

L'emergenza sono i traduttori

Ma a parte l’accoglienza la vera emergenza da risolvere è quella dei mediatori culturali che a Lampedusa scarseggiamo. Lo ha rimarcato il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, lanciando l’appello: " Non si tratta soltanto di trovare interpreti, ma che siano disponibili a stare a Lampedusa per periodi lunghi. E poi è indispensabile l'affidabilità. Non dico che ci siano persone infedeli, ma chi ha parenti nei paesi di partenza o d'arrivo ha forti remore a fare questi lavori. A Brescia ce ne sono a bizzeffe di mediatori culturali, qui no. E quelli di Brescia qui non ci vengono ". La mancanza di interpreti e mediatori culturali all'hotspot di Lampedusa è quindi una priorità da risolvere. "Il dipartimento sta cercando di individuare le migliori risorse per averle nel giro di poche ore sull'isola“, ha concluso il questore.

Un commissariato a Lampedusa