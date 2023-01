"Migranti quintuplicati". Numeri choc ai confini con l'Italia: cosa succede

Nel giorno del suo addio alla città di Trieste, il prefetto Annunziato Vardè ha fatto il punto anche sulla situazione dei migranti in città, tracciando un bilancio tutt'altro che positivo. L'aumento degli ingressi irregolari dalla sola frontiera di Trieste è stato esponenziale nell'ultimo anno, come ha spiegato il prefetto: si è passati dai 1.194 degli ultimi 3 mesi 2021 ai 5.690 dello stesso periodo del 2022. Numeri che raccontano bene un'emergenza sulla quale solo negli ultimi mesi si sono accesi i riflettori, considerando anche la rotta balcanica come elemento concorrenziale per l'ingresso di migranti non regolari sul territorio italiano.

I numeri comprendono i rintracci di immigrati entrati illegalmente in Italia e coloro che si sono presentati spontaneamente alle forze dell'ordine una volta entrati nel territorio nazionale. Nel dettaglio, in ottobre sono entrati 2.104 migranti contro i 525 del 2021. A novembre, invece, gli ingressi sono stati 2.451 contro i 470 dello stesso periodo del 2021. Infine, a dicembre 2022 sono stati registrati 1.135, mentre un anno fa furono 199. Vardè è arrivato a Trieste appena un anno fa, nel novembre 2021 e ora si trasferirà a Roma per un nuovo incarico. In appena un anno, i numeri si sono quintuplicati, il che significa un sovraccarico importante sia per le strutture di accoglienza della zona e sul personale delle forze dell'ordine deputato all'ordine pubblico.