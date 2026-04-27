Ancora sangue a Milano, 14enne accoltellato per strada: è in gravi condizioni

Ancora un episodio di violenza a Milano. Un ragazzo di 14 anni, italiano di origine egiziana, è stato accoltellato in strada ed è ora ricoverato in condizioni gravi. L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri, intorno alle 21.20, in via Carlo Amoretti, nei pressi della stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro.

14enne ferito da colpi d'arma da taglio a Milano: cosa è successo

Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone non ancora identificate. Stando a quanto riportato da Milano Today, sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio in diverse parti del corpo, alla schiena e alla testa, probabilmente con cocci di bottiglia.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita..

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul luogo dell’aggressione sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento restano da definire il contesto e le responsabilità dell’episodio.

Secondo quanto riportato ancora

da Milano Today, si tratterebbe di una "violenta aggressione culminata con l’accoltellamento" del ragazzo. I militari sono ora impegnati a ricostruire con precisione quanto avvenuto e a identificare eventuali responsabili.