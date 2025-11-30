Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale. Il personale del 118 è arrivato in via Crocefisso e l'ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD). La giovane ha denunciato quanto successo ai carabinieri.Nel frattempo la sicurezza del locale aveva già bloccato un ragazzo di 22 anni incensurato che è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano per i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto.
Milano, 24enne stuprata in pieno centro. Preso un 22enne
L'orrore fuori da un locale in via Crocefisso, in una zona centralissima della città. Si indaga per ricostruire la dinamica
