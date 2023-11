“Milano è una città pericolosa”. Briatore rapinato in centro da un immigrato

Cosa è successo a Milano negli ultimi anni? Da città cosmopolita, ambita e desiderata a Gotham City italiana il passo è stato molto breve. Il declino è iniziato diversi anni or sono ma è di recente che la situazione sembra essere precipitata, con una percezione di insicurezza elevatissima, che si concretizza con le innumerevoli rapine e violenze che si susseguono giorno dopo giorno in ogni parte della città.

Nemmeno il centro di Milano, ormai, sembra essere esente. Anzi, le zone attorno al Duomo e quelle più frequentate sembrano essere maggiormente prese di mira dai malviventi. Di vittime illustri ce ne sono già state numerose Flavio Briatore è solo l'ultimo i della lunga lista, che include anche il pilota di Formula Uno Carlos Sainz, derubato del suo orologio, poi recuperato dallo stesso. Di recente c'è stata anche la denuncia di Eleonoire Casalegno, messa nel mirino di un uomo dal quale è fortunatamente riuscita a scappare rifugiandosi in un negozio.

" Erano le 11 del mattino, mi trovavo in via Cordusio per un caffè e il mio autista mi stava aspettando fuori ", ha spiegato l'imprenditore. A un certo punto, mentre Briatore era ancora all'interno del bar per la sua colazione, l'autista è sceso dall'auto per rispondere a una telefonata e in quei pochi secondi si è sviluppata la rapina. " Un monopattino con a bordo un extracomunitario ha aperto la portiera della macchina e rubato il mio zainetto fuggendo ", ha proseguito l'imprenditore, spiegando come si è sviluppata esattamente la rapina. Un monito anche per altri automobilisti di Milano, quello dell'imprenditore, perché come è stato vittima lui chiunque potrebbe finire nel mirino dei malintenzionati.