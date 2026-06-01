A Milano i mondiali di hockey. Bozzetti: "Decisione storica"

A pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha ricevuto dall'International Ice Hockey Federation l'incarico di organizzare i Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A 2027. La competizione si svolgerà dall'8 al 14 novembre 2027 alla Milan Ice Fiera Arena di Rho, impianto da circa 4mila posti attualmente in costruzione. È la prima volta che l'Italia ospiterà un Mondiale femminile di questo livello nell'hockey su ghiaccio.

«Questa assegnazione ci soddisfa e inorgoglisce perché dà un senso di continuità alla straordinaria esperienza dei Giochi Olimpici - spiega il presidente della Fisg Andrea Gios -. L'entusiasmo e la passione che hanno accompagnato il successo delle Olimpiadi proseguiranno in un altro evento di altissimo livello, lasciando al nostro Paese il primo segnale di un'eredità concreta e duratura. Ringrazio chi ci ha supportato nell'ambizioso progetto di un nuovo palazzetto a Milano: il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, il sindaco di Milano, Beppe Sala e il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: è grazie a una collaborazione istituzionale solida e condivisa che questo risultato è stato possibile. Il ghiaccio a Milano ha oggi un futuro sempre più strutturato, stabile e ambizioso, e questo Mondiale ne è una prova evidente sulla scena internazionale».

«Una decisione storica» per il presidente Bozzetti. «Mai prima d'ora il nostro Paese aveva ospitato un evento di tale portata in questa disciplina e ciò avverrà nella Milan Ice Fiera Arena, impianto che rappresenta nel concreto l'eredità olimpica e che Fondazione Fiera Milano sta realizzando a Rho. Senza il nostro impianto, Milano non avrebbe potuto ottenere questa grande opportunità».

Il torneo vedrà la partecipazione di sei squadre: Italia, Ungheria, Slovacchia, Norvegia, Olanda e una formazione che sarà retrocessa al termine dei Mondiali di Top Division previsti ad Herning nel novembre 2026.

La Nazionale italiana arriva all'appuntamento dopo risultati storici, tra cui il terzo posto conquistato ai Mondiali di Budapest dello scorso aprile e la qualificazione ai quarti di finale durante i Giochi di Milano Cortina 2026, ottenuta grazie ai successi contro Francia e Giappone.