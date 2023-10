"A Milano servono i Mossos d'esquadra". La denuncia dell'ex ministro Pagliarini

L'insicurezza a Milano non è più solo una sensazione e lo sa bene Beppe Sala, che sta cercando di correre ai ripari. Dopo aver lasciato che la situazione degenerasse, negando per anni il problema, ora si è reso conto che rischia di superare un limite oltre il quale è impossibile tornare indietro. Anzi, probabilmente quel confine è già stato superato ma è comunque necessario impegnarsi per fare in modo di invertire la rotta, anche con i metodi forti, se necessario. L'ultima a denunciare una situazione ormai insostenibile è stata Elenoire Casalegno, che tramite i suoi social ha parlato di una disavventura subita in prima persona. Quando a denunciare sono volti noti l'eco mediatica è molto più forte, perché quanto raccontato dalla conduttrice, in realtà, è mera quotidianità per chiunque viva Milano.

" Questa mattina alle 11, in corso di Porta Nuova, nel cuore di Milano, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato ad urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere ", ha raccontato Casalegno. L'aggressione non è avvenuta in periferia e tanto meno di notte ma in piena luce e nel cuore della città. La morale è semplice: Milano non è più sicura, senza se, senza ma e senza distinguo. " Dopo l'ultimo furto sono andato a vivere in Liguria. Nella città ci torno raramente proprio perché non mi sento sicuro. Per questo credo che in Lombardia e quindi a Milano si dovrebbe ragionare sull'istituzione di un corpo che funziona come i Mossos d'esquadra ", così ha dichiarato l'ex ministro del Bilancio, Giancarlo Pagliarini, all'Adnkronos.

Ed è facile immaginare come, per una donna, i pericoli siano ancora più marcati. " Vogliamo maggiore sicurezza? Facciamo lavorare su questo fronte gente del territorio sul territorio. In Catalogna al 90% i Mossos sono gente del posto, le persone lavorano per tutelare i cittadini della Catalogna e ci tengono a farlo e lo fanno bene, questione di efficienza e cultura ", ha detto ancora, basandosi su un principio che per tanti anni è stato alla base dei reggimenti militari d’élite sul territorio. Il senso di appartenenza è un incentivo molto forte per fare al meglio il proprio mestiere ma con l'annacquamento dei valori è andato scemando e, forse, è arrivato il momento di recuperarlo.