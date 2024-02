Morì dopo tumore curato con le erbe: assolto il "santone" di Genova

In appello è stata ribaltata la sentenza di primo grado riguardante la morte di Roberta Repetto, la 40enne deceduta dopo un tumore che, all'epoca, venne curato con tisane ed erbe da un "santone" nel centro olistico "Anidra", in Liguria. L'uomo, Paolo Bendinelli, responsabile "maestro" del centro, è stato assolto. Ridotta da tre anni e quattro mesi a un anno e quattro mesi la condanna per il medico bresciano Paolo Oneda, che collaborò con Bendinelli. Confermata, infine, l'assoluzione per Paola Dora, psicologa. La vicenda di Roberta Repetto aveva anche portato alla luce il fatto che la donna venne sottoposta, senza anestesia, all'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro olistico.

L'improbabile cura del "santone"

Repetto aveva un melanoma e si rivolse a Bendinelli per guarire. La cura somministrata dal "santone" e dai suoi collaboratori per ben due anni consisteva in tisane zuccherate e sedute di meditazione. Roberta successivamente nell'ottobre del 2020, morì in un reparto dell'ospedale San Martino di Genova, dove era arrivata ormai in condizioni disperate. La procura aprì un'inchiesta e il pubblico ministero chiese la condanna per omicidio volontario, con dolo eventuale, maltrattamenti, circonvenzione di incapace e violenza sessuale dei protagonisti della vicenda. Gli imputati, in primo grado, se la cavarono solamente con la condanna per omicidio colposo, dopo aver fatto ricorso al rito abbreviato, venendo assolti per i i reati di violenza sessuale e circonvenzione di incapace. Bendinelli e Oneda furono condannati entrambi a tre anni e quattro mesi di reclusione.

Cosa ha deciso l'appello