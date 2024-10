È morta la sciatrice Matilde Lorenzi, era caduta in Val Senales

Ascolta ora 00:00 00:00

La brutta caduta durante l'allenamento in Val Senales, in Alto Adige, non ha dato scampo alla 19enne Matilde Lorenzi. La promessa dello sci italiano è morta questa mattina dopo il ricovero d'urgenza in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Maurizio di Bolzano. In un post su X la Difesa e il ministro Guido Crosetto "esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa" .

L'incidente

La giovane torinese, cresciuta sportivamente al Sestriere, stava scendendo lungo la pista Grawand G1, quando gli sci si sono divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso ed è caduta sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto uno degli sci si è sganciato e la sciatrice è finita fuori pista. Matilde Lorenzi era stata intubata dal personale sanitario e trasportata in elicottero in ospedale a Bolzano, ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Nella struttura ospedaliera Lorenzi era stata operata d'urgenza per ricomporre il trauma cranio-facciale. Nella caduta, infatti, ha battuto la testa. Le prime indagini condotte dai carabinieri di Silandro hanno escluso la presenza di piante o barriere a bordo pista e il tracciato della pista è apparso regolare.

Chi era Matilde Lorenzi

La 19enne era una sciatrice del Centro sportivo dell'Esercito Italiano. Torinese di Villarbasse e componente della squadra junior femminile, nella scorsa stagione ha vinto il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, si è classificata al sesto posto in discesa e all'ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa. Sciatrice è anche sua sorella Lucrezia Lorenzi, attualmente nella terza squadra nazionale.

Specialista delle prove veloci originaria di Sestriere, Matilde Lorenzi ha esordito in Coppa Europa l'11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera; il suo miglior piazzamento in questa rassegna è stato un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023.