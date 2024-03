Morto a 90 anni Paolo Inzerilli, fu a capo di Gladio

Si è spento all'età di 90 anni il generale di Corpo d'armata Paolo Inzerilli, ex capo di Gladio. A dare l'annuncio è stata l'associazione Stay Behind, che ha voluto ricordare Inzerilli per il servizio svolto per la Nazione. Capo di Stato Maggiore dei Servizi Segreti Militari-Sismi dal 1989 al 1991, poi Capo della struttura Gladio dal 1974 al 1986 e infine Capo dell'Ufficio Nazionale di Sicurezza dal 1987 al 1989, il generale Inzerilli ha passato la vita a impegnarsi per il Paese.

Nato a Milano nel 1933, viene ad oggi considerato come una figura fondamentale nell'ambito dei servizi segreti italiani, così come un valoroso e amato ufficiale degli Alpini. "Sarà ricordato non solo per le sue straordinarie capacità professionali, ma anche per la sua umanità e il suo impegno costante a difesa dei valori fondamentali della democrazia e della sicurezza nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per l'Italia nel suo complesso. Il suo esempio e il suo spirito guideranno per sempre coloro che continuano a lavorare per la sicurezza e il bene del nostro paese. Ai familiari, agli amici e ai colleghi del Generale Paolo Inzerilli vanno le nostre più sentite condoglianze. Possano trovare conforto nei ricordi dei momenti condivisi e nella consapevolezza del lascito duraturo lasciato da un uomo straordinario. Il suo spirito e la sua eredità continueranno a ispirare e a guidare le future generazioni di servitori della patria ", si legge nella nota ufficiale dell'associazione.

Nel ripercorrere la sua carriera, Stay Behind ricorda la straordinaria dedizione al servizio della Patria e la grande competenza nell'ambito dell'intelligence. Fu ufficiale esperto del SISMI e si impegnò per garantire la sicurezza nazionale. Divenne poi presidente dell'associazione Stay Behind (maggio 1996-aprile 1998).

Fu il Capo della struttura Gladio (1974 - 1986). Col termine Gladio si intende un'operazione promossa in combinazione con la Cia finalizzata al contrasto di un'eventuale invasione da parte dell'Unione Sovietica e dei Paesi collegati al Patto di Varsavia. Il 24 ottobre 1990 l'esistenza di Gladio venne riconsciuta da Giulio Andreotti, all'epoca presidente del Consiglio.