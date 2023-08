Grave lutto per Virginia Raggi: il cordoglio della politica italiana

“Siamo vicini a Virginia Raggi per la perdita del papà. In questo triste momento, a lei e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”. Questo l’annuncio in una nota del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle della Regione Lazio. La scomparsa di Lorenzo Raggi - il papà dell’ex sindaca di Roma - arriva esattamente il giorno dopo dalla morte del padre di Giuseppe Conte; si tratta, dunque, del secondo lutto di fila nel giro di due giorni in casa dei 5 Stelle. Tuttavia, le cause della morte dell’ex ingegnere informatico non sono ancora note.

Addio al papà di Virginia Raggi

Era stato proprio lui, in occasione di una vecchia intervista all’HuffPost, a parlare così della figlia Virginia, allora ancora in carica: “Il suo pregio? La determinazione. Si sa come sono le donne, quando si mettono in testa una cosa non ci sono padri e mariti che riescono a fargliela togliere”. Tuttavia, sono pochissime le notizie che si conoscono riguardo la sua vita; in passato, Claudia Daconto a proposito dei genitori dell’ex sindaca scriveva su Panorama: “Figlia di genitori ‘illuminati’ per averla iscritta ad un’organizzazione internazionale che organizzava viaggi per bambini finalizzati ‘a promuovere la pace nel mondo’".

I messaggi di cordoglio del Movimento 5 Stelle

Ad esprimere la vicinanza a Virginia Raggi, non soltanto il gruppo consiliare della regione Lazio, ma anche i consiglieri eletti in Campidoglio Linda Meleo, Antonio De Santis, Paolo Ferrara e Daniele Diaco che - in una nota firmata anche dai portavoce municipali del M5s e della lista civica Raggi di tutta la città – hanno commentato: “Esprimiamo profondo cordoglio e ci stringiamo attorno a Virginia Raggi per la triste scomparsa di suo papà Lorenzo. Le siamo vicini in questo momento di grande dolore”. Al di fuori degli attivisti e degli eletti romani, sono arrivate immediatamente le condoglianze anche da tutti gli esponenti del resto del Paese; infatti, i coordinatori regionali Gabriele Lanzi e Marco Croatti del Movimento 5 Stelle dell'Emilia-Romagna hanno riferito: “L'intera comunità del Movimento 5 Stelle dell'Emilia-Romagna si stringe al dolore che in queste ore ha colpito Virginia Raggi, per la scomparsa del padre. A lei e ai suoi familiari va tutto il nostro cordoglio e il più sincero affetto della nostra comunità”.

Le condoglianze del ministro Piantedosi

Tantissimi i messaggi di cordoglio provenienti anche al di fuori del Movimento 5 Stelle. In particolare, tra questi, anche quello dell’’attuale ministro degli Interni ed ex prefetto, Matteo Piantedosi, che così ha scritto: “Le mie sentite condoglianze a Virginia Raggi e a tutta la famiglia per la perdita di suo Papà”.

Lutto anche per Giuseppe Conte

All’età di 93 anni, il 4 agosto, è venuto a mancare Nicola Conte, il padre del leader del Movimento 5 Stelle. I funerali verranno celebrati questa sera, alle 18.30 nella chiesa Madonna delle Grazie a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, proprio dove l'anziano viveva e dove ha ricoperto a lungo l'incarico di segretario comunale.