Incidente in moto, muore sotto gli occhi della moglie sul luogo in cui era morto il figlio di 10 anni

Ha perso il controllo della moto, sbandando e finendo in un fosso dopo essere uscito di strada. Sua moglie, che lo precedeva in auto, ha assistito alla tragedia dallo specchietto retrovisore. È morto così, Sebastian Monguzzi, 54 anni, nel pomeriggio di venerdì 25 aprile, a Lazzate, in provincia di Monza. Quattordici anni dopo lo stesso luogo dove era deceduto il figlio, Leonardo, un bambino di 10 anni, in un incidente che aveva segnato la sua vita per sempre.

Chi era Monguzzi

54 anni, era un operaio che viveva insieme alla moglie e alla figlia a Lazzate. E proprio su una strada di Lazzate, il 25 aprile del 2011, era morto l'altro figlio, Leonardo, investito da un'automobile mentre attraversava la strada vicino casa. A riportare la tragica notizie molti quotidiani locali riprendendo le parole del Sindaco del posto Andrea Monti. " Una grave tragedia ha colpito la nostra comunità lazzatese. Un nostro concittadino ha perso la vita mentre rincasava, in sella alla sua motocicletta". Poi il pensiero del sindaco va alla famiglia: "già duramente colpita per la perdita del piccolo Leonardo, tragicamente scomparso nel 2011. Aiutiamoli a trovare la forza per superare questo momento di dolore " ha scritto sui social.

La dinamica

Monguzzi è uscito di strada intorno alle 17, forse per un malore. Sembra che lui e la moglie, quel pomeriggio, fossero andati a lavare sia l'auto che la moto per poi rientrare insieme a casa.

Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno tentato di rianimarlo ma è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Gerardo di Monza. Saranno ora gli accertamenti dei carabinieri di Seregno e l'autopsia che è stata disposta a fare chiarezza sulla causa della morte.