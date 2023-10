No alla bandiera di Israele proiettata sul palazzo comunale: la posizione della sinistra

No alla proiezione della bandiera d'Israele sulla facciata del palazzo comunale, in segno di solidarietà nei confronti degli israeliani a seguito del raid di Hamas. Questa la posizione che la sinistra sembra aver assunto, perlomeno a Milano e a Firenze, manifestando contrarietà nei confronti di una proposta che sembrava per contro aver messo d'accordo tutto lo scacchiere politico, dal Partito Democratico al centrodestra. A dire "no", nel capoluogo meneghino, sono stati nel dettaglio i Verdi: Carlo Monguzzi, capogruppo della formazione politica in consiglio comunale, ha fatto sapere che si opporrà all'ordine del giorno pro-Israele presentato dal consigliere Pd Daniele Nahum. Si tratta, nello specifico, di un atto che chiede a sindaco e giunta di illuminare Palazzo Marino con i colori della bandiera israeliana. La stessa bandiera nella quale si è avvolto tra l'altro Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, prima di entrare in aula. Anche FI e Lega hanno presentato atti analoghi.

I Verdi si sono però detti contrari all'idea di Nahum, per un voto che rischia potenzialmente di creare una divisione all'interno della maggioranza di centrosinistra. "Non ci sono buoni da una parte e cattivi dall’altra in Medio Oriente, ma due popoli che soffrono sotto i missili e due popoli che soffrono sotto le prepotenze di eserciti e di governi - le parole di Monguzzi, riportate dall'Ansa - ci sono milioni di palestinesi che vivono in una prigione a cielo aperto che si chiama Gaza. L’importante è che non prevalga una delle due parti. Non voteremo per la bandiera d’Israele su Palazzo Marino, ma chiederemo la bandiera della pace". Qualcosa di abbastanza simile si è verificato anche a Firenze, dove Sinistra Progetto Comune fa però parte dell'opposizione, di fatto. Partendo da un antefatto: nelle scorse ore, il sindaco Pd Dario Nardella ha esposto la bandiera di Israele fuori da Palazzo Vecchio.