"In laboratorio si producano antibiotici, non bistecche". Anche Bassetti appoggia il governo

Carne sintentica? No, grazie: in laboratorio si devono produrre antibiotici e medicinali, non gli alimenti. Questa, in estrema sintesi, la posizione espressa sui propri account social dal virologo Matteo Bassetti, che ha così dimostrato di condividere in pieno la visione del governo Meloni sull'argomento.

Nel Consiglio dei Ministri di martedì scorso è stato, com'è noto, presentato e approvato un disegno di legge per vietare la produzione e l'immissione sul mercato " di alimenti e mangimi sintetici ". Il ddl è composto da sei articoli: saranno vietate vendita, importazione, produzione per esportazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sintetici. Un'iniziativa che stando a quanto fatto sapere dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, va nella direzione di tutelare tanto la salute dei consumatori quanto la biodiversità e l'ambiente.

Questo sta facendo discutere da qualche giorno, polarizzando opinione pubblica ed addetti ai lavori. Ma l'ultimo "assist" per il centrodestra in ordine cronologico è arrivato proprio da Bassetti: ieri l'infettivologo genovese ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae impegnato a preparare il barbecue, mentre posa sulla griglia alcuni hamburger. E la didascalia provocatoria non lascia spazio ad interpretazioni. "Se essere oscurantista vuol dire mangiare carne e bere un bicchiere di buon vino italiano sono orgoglioso di essere al buio - le sue parole - sempre meglio di quella luce violacea spacciata per “superscientifica”. Che nei laboratori si producano gli antibiotici e i vaccini, non le bistecche". Nel medesimo post condiviso anche su Instagram, Bassetti mostra oltretutto di appoggiare lo scetticismo e la contrarietà del governo anche per quanto concerne la farina di grillo.