“Non è più tempo degli obblighi”. Schillaci smonta le fake news della sinistra

Mentre crescono le preoccupazioni per la possibilità di una nuova crescita dei contagi dopo l'apertura della frontiere della Cina e i Paesi corrono ai ripari sui macrosistemi, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ci ha tenuto a tranquillizzare i cittadini sul fatto che non è più il 2020 e l'Italia non applicherà più le restrizioni note, il cui spettro qualcuno si diverte a sventolare anche in questi giorni per destabilizzare l'opinione pubblica. " Siamo una nazione che ha dimostrato grande senso di responsabilità durante i periodi più duri del Covid, oggi bisogna convincere le persone più fragili a vaccinarsi, non è più l'epoca degli obblighi, avete visto quello che è successo in Cina ", ha detto il ministro ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Una rassicurazione importante da parte del ministro, che ha sottolineato come in uno " Stato maturo come il nostro, i cittadini responsabilmente si andranno a vaccinare ". Stop alle imposizioni, quindi, ma sì a una campagna di sensibilizzazione, soprattutto chi ha davvero necessità di avere uno scudo ulteriore contro la malattia. Anche perché, come ha sottolineato Orazio Schillaci, per il momento non ci sono evidenze di nuove varianti in arrivo dalla Cina. " L'obiettivo è sequenziare i risultati dei campioni positivi per andare a verificare se nei passeggeri in arrivo dalla Cina sono presenti delle varianti del virus SarsCoV2 diverse da quelle note. Finora siamo assolutamente tranquilli perché tutti i casi campionati dimostrano che sono tutte varianti di Omicron già presenti sul nostro territorio nazionale ", ha proseguito il ministro, smontando così la narrazione più pessimista e presentando un'Italia che si sta impegnando verso la giusta direzione.