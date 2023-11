"Era preoccupata...". Le parole della sorella di Giulia Cecchettin sulla storia con Filippo

Continuano senza sosta le ricerche di Giulia Cecchettin e del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Quest’ultimo è indagato dalla procura di Venezia per l'ipotesi di tentato omicidio, iscrizione avvenuta in seguito "al primo esito" delle risultanze di indagine per accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione della famiglia del ragazzo e hanno acquisito diverso materiale, in particolare di tipo informatico, ritenuto utile per le indagini. La famiglia della ventiduenne spera di ricevere buone notizie ma non mancano le testimonianze sul rapporto tra i due giovani. Elena, sorella di Giulia, si è soffermata sui segnali preoccupati lanciati dalla sorella prima della scomparsa.

Intervistata da “Storie Italiane”, la sorella di Giulia Cecchettin ha raccontato un episodio riferitole recentemente da alcuni amici: “Dovevano trovarsi con il gruppo dell'Università a Padova. Giulia sarebbe arrivata in anticipo per via degli orari dell'autobus. Filippo le aveva chiesto di accompagnarla ma Giulia gli ha risposto che avrebbe preferito andare da sola e che si sarebbero incontrati con tutti gli altri amici”. Elena Cecchettin ha poi aggiunto: “Poi lei è arrivata a Padova da sola ma appena scesa dal mezzo ha trovato Filippo ad aspettarla alla fermata dell'autobus: di sua spontanea volontà, lui ha deciso di presentarsi senza rispettare la volontà di Giulia” .

“Filippo stava male se Giulia non aveva tempo per lui” , la testimonianza del padre di Giulia Cecchettin nel corso del programma di Rai 1. La sorella della giovane si è soffermata sul confronto con le persone vicine a Giulia e sono emersi segnale di forte preoccupazione nei confronti dei comportamenti di Filippo: “Dopo determinati episodi, aveva scritto di aver paura delle parole e dei gesti che aveva usato, per poi minimizzare. Aveva rivelato di essere preoccupata, a me non l’aveva mai detto direttamente” .