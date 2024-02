"Non si imbiancano i sepolcri". Riccardo Muti contro la "cancel culture"

Riccardo Muti dirigerà nei prossimi giorni "Un Ballo in maschera" di Giuseppe Verdi, al Teatro Regio di Torino, senza apportare al libretto modifiche indotte alla "cancel culture". Lo ha fatto sapere nelle scorse ore lo stesso direttore d'orchestra, spiegando come il revisionismo ispirato dal politically correct non possa attuarsi nella lirica per quanto concerne opere scritte oltre due secoli fa, in un mondo completamente diverso da quello attuale. "Non cambio i testi ai libretti d'opera - le parole del maestro originario di Napoli, riportate dall'Ansa - non dobbiamo ipocritamente imbiancare i sepolcri, non è cambiando la Storia che si aiutano i giovani". Il riferimento va in particolare ad una battuta contenuta nell'opera, che già nel recente passato aveva fatto discutere: "S'appella Ulrica dell'immondo sangue dei negri".

Una frase che nel corso di altre rappresentazioni dell'opera era stata censurata: nel maggio del 2022 ad esempio, alla Scala fu sostituita dalla battuta "Ulrica, del demonio maga servile". Il nuovo allestimento in questione, firmato dal direttore del Tpe Teatro Astra di Torino Andrea De Rosa, andrà in scena nel capoluogo del Piemonte per sei recite, dal prossimo 21 febbraio al 3 marzo successivo. Ed è stato lo stesso Muti, nel corso della presentazione dell'evento, a lasciare intendere di aver deciso di confermare la versione originale composta da Verdi nel lontanto 1858. Nell'occasione ha espresso tutte le sue perplessità sulla cancel culture, che agendo sul passato anzichè educare ad un futuro più inclusivo rischierebbe a suo dire di danneggiare non poco il mondo della lirica (considerando che le principali opere sono state composte secoli fa, in uno scenario completamente differente da quello attuale).