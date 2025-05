Non tieni la destra in autostrada? Ecco cosa rischi coi nuovi Tutor

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sarà il nuovo dispositivo chiamato Tutor 3.0 ma saranno direttamente gli agenti della Polizia presenti sul posto a portare una rivoluzione che potrebbe andare a cambiare perfino il nostro modo di guidare. Soprattutto se si parla di autostrada, come riporta Italia Oggi, il Codice della Strada porterà gli automobilisti a stare più attenti e, soprattutto, a rispettare le regole della strada e del suo codice.

La violazione del Codice della strada

La violazione dell’obbligo di occupare la corsia libera più a destra, prevista dall’articolo 143 del Codice della Strada, può essere rilevata esclusivamente dagli agenti di polizia direttamente sul posto. Il Tutor 3.0, infatti, non ha ancora la capacità di sanzionare che non mantiene la corsia più a destra in autostrada. E il motivo è presto detto: l’accertamento a distanza di questa infrazione è ancora troppo complicato da accerrtare oltre ogni ragionevole dubbio. La Polizia di Stato ha sottolineato che verificare a distanza questa violazione sarebbe complesso, richiedendo un campo visivo ampio per accertare l’effettiva possibilità o obbligo di spostarsi sulla corsia più a destra.

Il ruolo del Tutor 3.0

Il Tutor, però, avrà un altro grande ruolo che gli automobilisti dovranno prendere in considerazione. Questi dispostivi automatici, infatti, possono accertare da remoto solo la violazione del divieto di sorpasso per i mezzi pesanti.

Qui stiamo parlando infatti dalle modifiche introdotte dalla legge 177/24, l’articolo 176, comma 9, del Codice della Strada. In questo caso sarà il Tutor a svolgere il ruolo di arbitro: se i mezzi pesanti non occupano esclusivamente la corsia più vicina al margine destro allora sarà proprio il Tutor a rilevarlo una volta per tutte.