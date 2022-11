"Non uscite di casa". L'appello del sindaco: cosa succede a Ischia

È stato svegliato nel cuore della notte dalla terribile notizia e da quel momento non ha mai smesso di seguire in prima persona l’evolversi della tragedia che ha colpito Casamicciola Terme. Il sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino si è subito preoccupato dell’incolumità dei suoi concittadini, messi a dura prova dalla frana che ha travolto questa notte abitazioni e vetture. Insieme ai primi cittadini di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso, di Forio, Francesco Del Deo, di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, di Serrana Fontana, Irene Iacono, e del commissario prefettizio di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra, ha emanato un’ordinanza nella quale si chiede ai residenti “di evitare al massimo gli spostamenti da e per il proprio domicilio o luogo di lavoro al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e per evitare di intralciare le operazioni di soccorso in atto, per la giornata di oggi e comunque fino al termine dell’allerta meteo in corso” .

Il sindaco Ferrandino ha, poi, ribadito l’invito agli ischitani di non lasciare le proprie abitazioni attraverso un messaggio affidato ai social media. “Cari concittadini – ha scritto l’amministratore – a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l'evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione” . Il primo cittadino non si dà pace. A caldo ha commentato: “È una tragedia, il numero dei dispersi è ancora incerto a Casamicciola. A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà localizzate, ma per fortuna in questo caso non di particolare gravità, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili” .