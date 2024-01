"This is not Prosecco". Italia e Regno Unito si scontrano sul vino: ecco perché

Ascolta ora: ""This is not Prosecco". Italia e Regno Unito si scontrano sul vino: ecco perché"

Il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc ha attuato una massiccia campagna di comunicazione nel Regno Unito per contrastare i tentativi di contraffazione del prodotto e di uso indebito del marchio, puntando in particolare il dito contro la somministrazione alla spina. Per un'iniziativa che i venditori britannici non avrebbero tuttavia apprezzato, e che starebbero cercando di boicottare. Questo lo scontro che sembrerebbe essersi concretizzato, sul piano enologico, sull'asse Italia - Inghilterra. Il pomo della discordia è rappresentato a quanto sembra da circa 900 manifesti che il Consorzio avrebbe fatto affiggere a Londra nei giorni scorsi. Una campagna pubblicitaria che andrebbe nella direzione di informare i consumatori d'Oltremanica circa la reale fruizione del "Prosecco doc", che secondo il disciplinare che ne regola la denominazione non può essere venduto alla spina o in lattina. " This is not Prosecco", si legge sui cartelloni in questione.

"La campagna di comunicazione avviata nel Regno Unito è stata pensata e messa in atto per tutelare il consumatore. È importante sapere che il Prosecco può essere venduto esclusivamente in bottiglia e che la vendita alla spina di vino denominato Prosecco è un atto fraudolento - ha dichiarato all'Ansa Stefano Zanette, presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc - l'ufficio Tutela lavora quotidianamente, in collaborazione con le autorità locali, al fine di contrastare i continui fenomeni che vedono l’uso indebito del termine “Prosecco” nella vendita di vini frizzanti. L’impegno del Consorzio, considerando la crescente gravità del problema nel Regno Unito, sarà sempre più determinato nei prossimi mesi". Una denominazione, secondo il Consorzio, che sarebbe talvolta stata utilizzata a sproposito, nella capitale inglese e in Inghilterra in generale.