Nuova occupazione a Milano: migranti riprendono l'ex liceo Manzoni

Una nuova occupazione è stata effettuata a Milano nell’ex Liceo Manzoni di via Rubattino, in zona Lambrate. L'edificio è stato dismesso nel 2011 e nel 2013 è stato messo sul mercato ma fino ai giorni nostri ha subito una lunga serie di occupazioni, se ne contano almeno 10-12, molto spesso a opera di immigrati irregolari che, in alcuni casi, possono contare sul sostegno dei centri sociali che gravitano attorno a queste comunità fantasma. Dopo il 2019 è stata acquistata da un immobiiarista milanese che ha in progetto di abbatterlo per costruirvi un nuovo complesso per il terziario.

Le condizioni igienico-sanitarie all'interno della struttura sono carenti, il rischio che si sviluppino malattie è elevato ma anche le strutture non sono a norma, quindi esiste il rischio di incidenti gravi. I residenti della zona hanno più volte segnalato le problematiche di sicurezza di quest'area, proprio perché l'occupazione abusiva porta con sé soggetti dediti a una vita di espedienti che porta in zona ulteriori persone poco raccomandabili dedite a spaccio e reati. A dare notizia di questa ennesima occupazione è Nicholas Vaccaro, vicepresidente del Comitato Sicurezza per Milano. " Le immagini che abbiamo raccolto mostrano chiaramente la presenza di nuove occupazioni. Non possiamo permettere che un edificio pubblico dismesso diventi un luogo di illegalità, mettendo a rischio la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Il Comitato Sicurezza per Milano chiede un intervento immediato e deciso da parte delle istituzioni ", ha dichiarato Vaccaro.

" È necessario che il Comune provveda a mettere in sicurezza l’area e che le forze dell’ordine riportino legalità e ordine pubblico, ma soprattutto serve una soluzione definitiva che impedisca nuove rioccupazioni. Occorre agire subito prima che la situazione degeneri e diventi ancora più difficile da gestire ", ha concluso il vicepresidente del Comitato Sicurezza per Milano. Nel 2021 l'ex liceo è stato occupato anche da una delegazione di studenti che lamentava i pochi spazi dedicati alla scuola in città. Nel 2022 la struttura è stata sgomberata per l'ultima volta.

Durante questo sgombero sono stati trovati all'interno anche presuntiche vivevano nell'indifferenza dei servizi sociali cittadini, fantasmi inseriti in un contesto malsano e pericoloso. L'immigrazione incontrollata a Milano è una delle cause di questi problemi che, sempre più spesso, attanagliano il tessuto sociale.