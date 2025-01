La nuova perizia e il giallo del killer delle prostitute: la nuova commissione su David Rossi

Ascolta ora 00:00 00:00

Appuntamento sul luogo del delitto. La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps precipitato la sera del 6 marzo 2013 da una finestra di Palazzo Salimbeni, si recherà il 7 marzo a Siena. È il primo sopralluogo nella cittadina toscana per la seconda Commissione di inchiesta istituita sul caso e presieduta dal deputato FdI Gianluca Vinci: "Faremo un sopralluogo in giornata a Siena, il 7 marzo, e ci recheremo sia nella banca sia nel vicolo” dove fu ritrovato il corpo di Rossi.

Per comprendere come risolvere i dubbi tra l’ipotesi suicidaria e le ferite sul corpo del manager incompatibili con la caduta in posizione anomala, come rivelarono le immagini delle telecamere della banca, servirà la risposta dei Ris: "Abbiamo intenzione di chiedere una perizia sugli orari e gli spostamenti di alcuni soggetti per avere un quadro completo su chi c'era e come si è mosso quel giorno”, spiega il presidente Vinci, incrociando anche le dichiarazioni fatte la scorsa legislatura dalla commissione presieduta dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, piene di incongruenze irrisolte, già rimarcate nella relazione finale (non condivisa dal Pd).

Si ragiona anche sulla possibilita di aggiornare la vecchia superperizia dei Ris alla luce di nuove tecniche: “Ci è arrivato un documento con l'elenco di tutto ciò che è stato svolto e le metodologie utilizzate e ora valuteremo”, ha spiegato Vinci. Se l’indagine parlamentare è ancora aperta è merito del combattivo legale della famiglia di David Rossi, l’ex deputato Pd Carmelo Miceli, ricandidato in posizione ineleggibile dai suoi, in grave imbarazzo per tutto ciò che ruota intorno alla banca rossa, per anni feudo e cassaforte dem le cui voragini sono state sanate dai conti pubblici.

Nei prossimi giorni sarà proprio sentito il legale della moglie di David Rossi e della figlia di lei. La Commissione di inchiesta ha anche deciso di dotarsi della consulenza, a titolo gratuito, di uno psicologo forense: "Abbiamo individuato Edoardo Genovese come consulente, criminologo e psicologo forense e stiamo iniziando l'iter per arrivare alla sua nomina", ha spiegato Vinci.

Sullo sfondo resta il giallo intorno al ruolo di Giandavide De Pau, il killer delle prostitute romane uccise il 17 novembre 2022 a Roma che nel 2019 si autoaccusò della morte dell'ex manager (ma la commissione non ne fu mai informata dalla Procura di Siena).

Per l’omicidio di un’altra prostituta a Siena con un modus operandi simile a quello di De Pau, sicario per conto della famiglia camorrista dei Senese, compiuto nei giorni dello strano suicidio di Rossi, è in carcere un coinquilino della donna - William Renan Vilanova Correa - che si dichiara innocente e che in passato aveva fatto delle affermazioni sul caso in merito a deia cui avrebbero partecipato due dei magistrati che hanno svolto le indagini sul caso Rossi, la cui posizione sulla possibile contaminazione della scena del crimine (ricostruita da Antonino Monteleone per Le Iene) è stata archiviata nonostante la testimonianza dell’ex colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco (oggi in Tunisia) alla stessa commissione.