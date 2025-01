Con il nuovo codice della strada meno incidenti e vittime

Ascolta ora 00:00 00:00

Calano gli incidenti in auto e crollano le morti sulle strade. I dati raccolti dalla Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri potrebbero mettere la parola fine alle polemiche sollevate dal nuovo codice della strada. Stando ai numeri riportati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le modifiche al nuovo codice della strada sembrerebbero funzionare. Meno 8,6% di incidenti stradali e meno 34% di vittime nel periodo tra il 14 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025 sulle grandi arterie stradali.

Questi i due dati positivi che emergono dai dati raccolti dalle forze dell’ordine, Polizia di Stato da un lato e Arma dei Carabinieri dall’altro. A solo un mese dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada firmato Matteo Salvini, si può notare il calo della incidentalità e, contemporaneamente, della mortalità. Entrando nel dettaglio, i dati sarebbero ancora più confortanti. Se confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente possiamo notare una riduzione dell’8,6% degli incedenti complessivi con 5.371 casi rispetto ai 5.879. Tra questi i casi mortali sono 78, in calo del 31% rispetto all’anno scorso. E ancora: 84 vittime, con una riduzione del 33,9% rispetto alle 127; 1.995 incidenti con lesioni, diminuiti dell'11,5% rispetto ai 2.255; 2.957 persone ferite, con una riduzione del 12,7% rispetto alle 3.388.

La nuova stretta decisa dal governo sembrerebbe funzionare. Le violazioni rilevate sono ben 107,290. Tra queste 14.069 infrazioni per eccesso di velocità; 6.429 violazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2.499 infrazioni per uso del cellulare alla guida. Da non dimenticare il vero nodo al centro del dibattito politico nostrano: la guida sotto effetto di alcol e droghe. Rispettivamente sono state applicate: 1.146 sanzioni per guida in stato di ebbrezza; 138 sanzioni per guida sotto effetto di stupefacenti.

Commentando questi dati, il vicepremier Matteo Salvini ha espresso “grande soddisfazione”. In occasione del primo Consiglio direttivo della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato i dati diffusi oggi dal ministero e raccolti dal Viminale.

"troppe fake news che hanno raccontato un codice diverso da quello realmente in vigore

Salvini ha confermato ai presenti che il nuovo Codice della Strada non introduce modifiche ai limiti già previsti per quanto riguarda il consumo di alcol e ha ricordato le".