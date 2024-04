Nuovo sciopero dei trasporti per venerdì 26 aprile, ecco chi si ferma

Prevista una nuova giornata di sciopero per domani, venerdì 26 aprile. La mobilitazione sarà di tipo nazionale e sono previsti disagi nelle città più grandi dello Stivale, maggiomente interessate dalla protesta. I lavoratori nel campo dei trasporti si fermeranno per circa 4 ore, periodo di tempo in cui non saranno garantite le corse.

Le ragioni dello sciopero

Lle motivazioni dello sciopero di venerdì, indetto dal sindacato Conf.A.I.L F.A.I.S.A, sono da ricercare nelle forti preoccupazioni relative all'allontanamento dalla professione di conducente di linea e la scarsità di interesse verso il mondo dei trasporti. Si temono dunque delle ripercussioni, anche significative, per quanto concerne il piano della stabilità economica delle stesse aziende che si occupano del trasporto pubblico locale.

Non solo. I lavoratori protesteranno anche per riportate all'attenzione di chi di dovere anche i contratti collettivi nazionali che, stando a chi ha indetto lo sciopero, sono sempre più svantaggiosi, specialmente dal punto di vista della sicurezza del lavoro.

Da qui la mobilitazione, che servirà a riportare l'attenzione nei confronti di una categoria verso cui c'è ancora tanta indifferenza.

Gli orari a Roma

Per quanto concerne la Capitale, Faisa Confail ha aderito allo sciopero nazionale e ha indetto lo sciopero di 4 ore che comincerà alle 8.30 del mattino fino alle ore 12.30. Ad essere coinvolti nella manifestazione saranno tutti i mezzi della rete Atac, con annessi pure i colleganti effettuati da altri operatori che lavorano in regime di subaffidamento. Non saranno garantiti neppure i servizi di scale mobili e ascensori. Resteranno operative, invece, le biglietterie online.

A restare garantite, invece, sono le corse precedenti alle 8:29. Mentre non sono previsti viaggi entro la fascia 8.30 - 12.30. Passate le 12.30 il servizio dovrebbe riprendere regolarmente.

Gli orari a Milano

Braccia incrociate per 4 ore anche a Milano, come annunciato dal sindacato Confail Faisa. C'è infatti stata una conferma da parte della Segreteria provinciale Sama Faisa Confail. Lo sciopero riguarderà tutti i dipendenti di Atm e durerà dalle 8.45 alle 12.45. Nella fascia oraria non saranno garantiti autobus, treni e metro. Tutto regolare per Trenord, che non sarà interessato dalla mobilitazione.

Gli orari a Napoli

Sarà tutto fermo per 4 ore anche a Napoli. O.s. Faisa Confail ha infatti aderito alla mobilitazione, confermando uno sciopero dei trasporti che avrà luogo dalle ore 11.00 alle ore 15.00 per quanto riguarda Anm. L'ultima corsa prevista è quella delle ore 10.50, mentre la prima, subito dopo il termine della mobilitazione, è quella delle 15.20.

Per quanto riguarda Eav, le corse verranno interrotte dalle 18.00 alle 22.00.

Scioperi in Italia

Altre città aderiranno alla mobilitazione. A Bologna e a Ferrara, ad esempio, i mezzi si fermeranno dalle 11.30 alle 15.30.

Per quanto riguarda altre grandi città come, al momento le aziende di trasporti che operano su quei territori non hanno ancora fornito dettagli circa le loro modalità di adesione.