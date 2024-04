Scioperano Trenord e Trenitalia. Rischio paralisi al Nord: cosa sapere

Personale ferroviario in agitazione nella giornata di domani, lunedì 22 aprile: lo sciopero, indetto dalle sigle sindacali Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl ferrovieri, Slm-Fast-Confsal e Orsa ferrovie, coinvolgerà i dipendenti di Trenitalia e Trenord e creerà disagi in Veneto, Lombardia e Piemonte.

A differenza di quanto accaduto in occasione della mobilitazione generale dello scorso giovedì 11 aprile, in questo caso l'agitazione non avrà carattere nazionale: ciò nonostante lo sciopero proclamato dai sindacati avrà ripercussioni sulla circolazione delle linee dell'Alta velocità e su quella degli Intercity, che invece non erano state coinvolte in quell'ultima circostanza.

Nel Veneto il personale di Trenitalia potrebbe incrociare le braccia per otto ore: capitreno, capi servizi e macchinisti saranno in agitazione dalle ore 9.01 fino alle 17.00. Come accennato, tale agitazione avrà delle conseguenze anche sull'Alta velocità e sui convogli che collegano le città venete con Milano.

"Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione" , spiega l'azienda sul proprio portale web, indicando un link a cui fare riferimento per ottenere informazioni più precise a riguardo.

Anche in Piemonte lo sciopero andrà avanti per otto ore, e sempre dalle 9.01 alle 17.00. Ad essere coinvolte nell'agitazione saranno il personale di Trenitalia e quello addetto alla manutenzione a alle pulizie. Anche in questo caso l'azienda ha indicato online l'elenco delle corse garantite al seguente indirizzo.

In Lombardia l'agitazione durerà invece dalle ore 3.00 di lunedì 22 alle 2.00 di martedì 23 aprile. ORSA e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero che avrà conseguenze sulla circolazione dei treni regionali e suburbani, nonché sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Trenord garantisce i servizi minimi solo nelle fasce orarie comprese tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00. L’elenco dei treni garantiti è comunque disponibile al seguente link. Per quanto concerne il collegamento tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto, saranno invece messe a disposizione dei clienti delle navette sostitutive che non effettueranno fermate intermedie.

Lo sciopero non riguarderà comunque in alcun modo il trasporto locale, per cui metro, bus e tram viaggeranno regolarmente.