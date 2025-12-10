"Oggi è festa ancor di più...". Così a Reggio Emilia Gesù Bambino scompare dal canto della scuola

Ancora un nuovo caso, ancora una censura per Gesù Bambino in un canto di Natale. Stavolta il caso arriva da Reggio Emilia, dove una scuola elementare, per favorire l'inclusione di tutti i bambini, ha scelto di modificare una canzone come "Din Don Dan", la versione italiana di "Jingle Bells", senza che vi sia alcun tipo di riferimento alla tradizione cristiana e cattolica. " Aspettando quei doni che regala il buon Gesù " sarebbe diventata " Aspettano la pace e la chiedono di più " e " Oggi è nato il buon Gesù " sarebbe stata trasformata in " Oggi è festa ancor di più ".

Ed è l'ennesimo paradosso dell'inclusione a tutti i costi, che il più delle volte preoccupa più chi cerca di essere inclusivo che chi dovrebbe essere incluso, perché i bimbi di religioni diverse ci sono sempre stati nelle scuole ma non sono mai sorti i problemi che negli ultimi anni sembrano occupare la maggior parte del tempo degli insegnanti. I bambini di religione diversa semplicemente partecipavano al canto con tutti gli altri e i loro genitori erano in sala ad applaudire la recita prima delle vacanze. Si arriva perfino alla censura di Gesù Bambino in nome dell'inclusione, ripetendo l'errore logico di cancellare il Natale dal Natale: o forse è questo l'obiettivo, tornare a festeggiare i "saturnali" e dimenticarsi che il 25 dicembre si festeggia la nascita del figlio di Cristo?

" Censurare Gesù dalle canzoni di Natale nelle scuole di Reggio Emilia è una deriva inaccettabile ", ha dichiarato il Consiglio comunale il capogruppo della Lega, Alessandro Rinaldi, definendo quanto accaduto " una scelta sbagliata, ideologica e profondamente diseducativa. Il Natale ha un’identità chiara: è una festa cristiana ". Cancellare Gesù, ha aggiunto Rinaldi, " non significa includere: significa negare la nostra storia, la nostra cultura e le radici della comunità reggiana. Reggio non può accettare scuole che riscrivono le tradizioni per inseguire il politicamente corretto ". Chi guida la scuola pubblica, ha aggiunto, " ha un dovere preciso: educare, non censurare e soprattutto non riscrivere ciò che appartiene alla nostra tradizione. Non è stravolgendo il nostro patrimonio di valori che si arriva a una reale integrazione ".

Per il momento, l'istituto scolastico ha preferito non rispondere alle diverse richieste di commento. Non è la prima scuola che censura "Din Don Dan" e sono molti i genitori, anche di religione musulmana, che si chiedono quale sia il problema di nominare Gesù Bambino in una canzone dedicata ai più piccoli.