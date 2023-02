Davanti alla Corte d’Assise di Brescia nel processo per l’omicidio di Sana Cheema, che gli investigatori italiani ritengono essere stata uccisa dal padre e dal fratello in Pakistan per aver detto no alle nozze combinate, sono stati sentiti amici e parenti, mentre i pm hanno citato anche gli ufficiali di polizia giudiziaria pakistani, gli stessi che avevano indagato in Pakistan, oltre al medico legale pakistano che aveva effettuato l’autopsia dalla quale emerse che la vittima è morta con l’osso del collo spezzato. Il padre e il fratello di Sana, deceduta nell’aprile del 2018 a 25 anni, erano stati assolti in patria per insufficienza di prove. Ma in Italia i due uomini non si sono mai presentati in aula per rispondere di omicidio.

Le amiche: "Non voleva un matrimonio combinato"

Tra i testimoni anche Alfonso Iadevaia, ex dirigente della Squadra Mobile di Brescia, che ha ricostruito: “ Il padre negli ultimi mesi prima del delitto insisteva sul voler fare conoscere alla figlia uomini pakistani “. Particolare poi confermato in Tribunale anche da un'amica di Sana, Olga. “ Mi ha detto che una volta, durante un litigio, ha preso uno schiaffo dal padre - ha confermato -: lei non aveva intenzione di sposarsi con chi non voleva. Dal Pakistan mi diceva che non riusciva a tornare e che suo papà voleva farla sposare, le aveva preso i documenti “. Anche Veronica, altra amica di sana, ha confermato il particolare del matrimonio combinato rifiutato: “ Non voleva un matrimonio combinato, voleva casa sua e fare una sua famiglia “.

I legali dei parenti: "È stata una disgrazia"