Omicidio della vigilessa Sofia Stefani, chiesto l'ergastolo per Giampiero Gualandi

È arrivata la richiesta di condanna all’ergastolo per Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia Locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’omicidio volontario della collega e compagna Sofia Stefani, 33 anni. La richiesta è stata formulata oggi, giovedì 16 ottobre 2025, dalla procuratrice capo di Bologna Lucia Russo.
L'episodio risale al 16 maggio 2024, quando Stefani venne colpita a morte da un proiettile partito dalla pistola d’ordinanza di Gualandi, all’interno dell’ufficio del comando di polizia municipale di Anzola, dove entrambi lavoravano. Tra i due vi era una relazione extraconiugale.
"Nessuna attenuante, un crimine orribile"
Nel corso della requisitoria, la procuratrice Russo ha sottolineato la gravità del fatto e la piena responsabilità dell’imputato: “Non ci possono essere attenuanti per Gualandi. L'orribile crimine di cui si è macchiato prevede l'ergastolo. Non c'è nulla che possa attenuare le sue responsabilità”, ha dichiarato in aula. Secondo l’accusa, il gesto non è stato un incidente, ma un atto deliberato, avvenuto in un contesto di tensione e conflitto personale, nonostante la relazione tra i due fosse già nota nell’ambiente lavorativo.
L'omicidio
La morte di Sofia Stefani aveva suscitato forte commozione a livello locale e nazionale. La giovane agente era stimata per il suo lavoro e la sua dedizione. Il fatto che l’omicidio sia avvenuto all’interno del luogo di lavoro e con un’arma di ordinanza ha accresciuto l’indignazione pubblica e sollevato interrogativi sull’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine. Il processo prosegue con la discussione delle parti civili e della difesa. La sentenza è attesa nelle prossime settimane. Nel frattempo, Gualandi resta detenuto in custodia cautelare.L’accusa ha ribadito la volontà di ottenere la massima pena prevista dal codice penale, ritenendo l’omicidio un atto lucido e consapevole, aggravato dall’abuso di potere e dal contesto professionale in cui è maturato.