Ong Mediterranea al largo di Pantelleria ma il porto assegnato è Genova: "Inaccettabile"

Si trova nel canale di Sicilia, nei pressi dell’isola di Pantelleria, la nave Mediterranea della ong, Mediterranea Saving Humans. A bordo ci sono dieci persone, soccorse nei giorni precedenti. L’imbarcazione chiede di poter sbarcare in un luogo vicino alla sua posizione attuale, ovvero l'isola di Pantelleria in provincia di Trapani, dopo che: " alle 2:35 di stanotte il Ministero dell’Interno ha confermato l’assegnazione del porto di Genova come luogo sicuro di sbarco (pos) per le dieci persone soccorse a bordo della nave Mediterranea in una drammatica operazione di salvataggio nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Il tentativo di imporre Genova per lo sbarco avviene senza che il Viminale tenga minimamente conto delle difficili condizioni psico-fisiche dei dieci superstiti, come ampiamente attestato negli ultimi due giorni dal report e dalla certificazione individuali prodotti dallo staff medico di bordo (dottoressa Vanessa Guidi e dottor Gabriele Risica)". È quanto si legge in una nota della ong Mediterranea.

La telefonata con Roma



Per questo motivo, il comandante e il capo missione di Mediterranea hanno chiesto al Centro di coordinamento del soccorso marittimo It Mrcc di Roma la riassegnazione del più vicino porto sicuro per lo sbarco. " Le dieci persone, cittadini kurdi di Iran e Iraq, egiziani e siriani, tra cui tre minori non accompagnati di 14, 15 e 16 anni, già duramente provati dalle condizioni di detenzione e da violenze e torture subite durante la permanenza in Libia, sono pesantemente traumatizzate dalle condizioni in cui è avvenuto il loro soccorso - viene evidenziato -, Infatti, imbarcati con la minaccia delle armi, non appena partiti dalle coste libiche, hanno assistito alla sparizione in mare di quattro compagni che viaggiavano con loro e poi, come noto, sono stati violentemente gettati in mare dai miliziani trafficanti che conducevano l’imbarcazione. Solo la prontezza e la competenza del nostro team di soccorso hanno evitato che anche le loro vite si perdessero in mare".

La scelta del Ministero è "inumana"