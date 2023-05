Orrore a Palermo, 11enne accoltella compagno di 14 anni e gli buca un polmone

Scene da film dell’orrore questo pomeriggio a Palermo, dove un ragazzino di quattordici anni è stato accoltellato da un compagno di scuola appena undicenne. L’aggressione si è consumata in via del Vespro, nelle immediate vicinanze del Policlinico “Paolo Giaccone” e della cittadella universitaria.

Al ragazzo è stato bucato un polmone

Non è ancora chiaro se l’accoltellamento sia avvenuto o meno all’interno dell’istituto Salvatore Quasimodo. La giovanissima vittima è stata accompagnata dal nonno e da alcuni parenti all’ospedale Civico. Al suo arrivo il personale medico ha constatato moltissime ferite da taglio nel petto e nelle mani. Uno dei tanti fendenti ricevuti gli avrebbe bucato il polmone, mettendolo seriamente in pericolo di vita. Il team medico coordinato dal primario Massimo Geraci è riuscito a stabilizzare il giovane palermitano prima che fosse troppo tardi. Nonostante le profondi ferite e il ricovero nell’area critica del nosocomio siciliano il ragazzo - che da pochi giorni aveva compiuto quattordici anni - non sarebbe in pericolo di vita, ma l’attenzione rimane alta.

L'aggressore portato in ospedale

Il piccolissimo aggressore invece è stato portato all’ospedale dei Bambini per tutti gli accertamenti del caso, ma non risulta essere stato ferito in alcun modo. Sul luogo dell’accoltellamento sono arrivati i carabinieri, avvertiti da alcuni abitanti della zona. I militari hanno già avviato le indagini, nel tentativo di cercare di ricostruire quanto accaduto. Aleggiano ancora molti dubbi su cosa abbia potuto spingere un bambino di undici anni ad accoltellare un compagno di scuola.

Migliaia di palermitani con il fiato sospeso