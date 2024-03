Palpeggia una ragazza in metro in Duomo: marocchino arrestato in flagranza di reato

Si fa presto a riempirsi la bocca con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e a essere femministi una volta all'anno, se poi non si fa nulla di concreto per riportare la sicurezza nelle città. Le veterofemministe scendono in piazza, vogliono "bruciare tutto " e sconfiggere il patriarcato ma solo quello dell'uomo bianco. Perché mentre loro facevano la sfilata a Milano, paralizzando la città con la solita manifestazione ormai politicizzata, che ha fatto perdere qualunque senso di verità alle proteste dell'8 marzo, una loro "sorella" veniva pesantemente molestata in centro a Milano da un cittadino marocchino. Eppure, né ieri e nemmeno oggi, si leva alcun grido di protesta. Non si sente alcuna "compagna" che chiede la testa dell'uomo, un 25enne irregolare sul territorio italiano.

Gli agenti della Polizia di Stato avevano intercettato l'uomo ieri pomeriggio, attorno alle 17, in centro città, nella zona dello shopping. Impegnati nel solito servizio di controllo del territorio, predisposto per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini per la prevenzione di reati predatori, i poliziotti hanno notato il marocchino che, a passo spedito, da via Berchet si stava portando verso la galleria Vittorio Emanuele, guardando in modo insistente le donne. Un atteggiamento evidentemente sospetto, che ha portato gi agenti a seguirtlo con discrezione per capire quali fossero le sue intenzioni.

Una volta arrivato in piazza Duomo, il marocchino ha tentato l'approccio con alcune ragazze, che non gradendo le attenzioni dell 25enne si sono immediatamente divincolate, imboccando il corso Vittorio Emanuele. A quel punto, lo straniero si è diretto verso via Orefici, dove si trova uno degli ingressi della metropolitana della stazione del Duomo e qui ha messo nel suo mirino un gruppo di ragazzi e di ragazze, che si stava dirigendo proprio verso i tunnel che portano alle banchine. È a quel punto che ha perpetrato la sua molesia nei confronti di una giovanissima turista, posandole la mano sul fianco e poi facendola scivolare fino al gluteo. Resasi conto di quanto stava accadendo, la giovane, che si trovava in città per l'8 marzo, ha urlato ed è riuscita a divincolarsi dalla presa dell'uomo. Il marocchino ha cercato di scappare ma a quel punto i poliziotti lo hanno arrestato per violenza sessuale in flagranza di reato.