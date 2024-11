Papa Francesco visita Emma Bonino, tornata a casa dopo il ricovero in ospedale | Video

Ascolta ora 00:00 00:00

Papa Francesco stamani è andato a trovare Emma Bonino, da poco tornata a casa dopo il ricovero in ospedale dei giorni scorsi. L'esponente di +Europa era finita in ospedale in condizioni serie, nel reparto terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, dopo alcune difficoltà respiratorie.

Quando il pontefice è uscito dal portone dell'abitazione della leader radicale si sono fermate diverse persone incuriosite. Come ha trovato la Bonino? Gli chiedono e il Papa ha risposto: "Benissimo".

Tregua dalla politica

"Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica", ha detto la leader radicale in un'intervista al Corriere. "Devo badare alla mia salute e riprendermi e perciò mi dedico a curarmi. C’è un tempo per tutte le cose".

Ma non è un addio alla politica. Bonino ha già in mente le cose di cui dovrà occuparsi nei prossimi mesi, una volta riprese le forze: "Il referendum sulla cittadinanza che dovrebbe tenersi in primavera". E non solo. "Approvare una legge completa sul fine vita e il suicidio assistito".

L'entusiasmo non le manca: Voglio recuperare le forze e voglio recuperarle in fretta, c’è tanto da fare", perchè «quando si sono conquistati i diritti non si può rimanere fermi. Rimanere fermi sui diritti vuol dire tornare indietro".