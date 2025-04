Ecco quali sono i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta

Ascolta ora 00:00 00:00

Come spesso accade in occasione delle festività, anche a Pasqua e Pasquetta per gli italiani non sarà semplice trovare dei supermercati aperti nel caso in cui serva una spesa urgente: ciò nonostante, tra turni e zone particolarmente appetibili per il grande afflusso di turisti, le aziende della grande distribuzione adotteranno delle strategie diverse, per cui prima di rinunciare a priori sarebbe sempre consigliabile informarsi sui siti ufficiali o sui social network.

Per quanto concerne Esselunga, a differenza della maggior parte dei concorrenti, è stata effettuata una scelta su scala nazionale: tutti i punti vendita saranno chiusi a Pasqua, domenica 20 aprile. Diverso il discorso per Pasquetta, lunedì 21 aprile, dal momento che si procederà diversamente a seconda della città e della zona: il negozio di via Cola di Rienzo a Roma farà orario continuato 8-20 esattamente come quello di via Lorenteggio a Milano, mentre LaEsse di Corso Italia, sempre nel capoluogo meneghino, aprirà i battenti solo dalle 8 alle 15.

Carrefour non ha adottato una linea comune per tutti i suoi punti vendita: la maggior parte di essi resteranno chiusi, ma meglio controllare prima, visto che ci sono delle eccezioni: a Milano via della Moscova il negozio sarà aperto a Pasqua dalle 9 alle 20 e a Pasquetta dalle 8 alle 22, a Torino l'Iper di Corso Turati farà orario continuato sia domenica 20 (dalle 8 a mezzanotte) che lunedì 21 (dalle 7 a mezzanotte). Nella Capitale l'Iper di via Schiavonetti avrà orario ridotto a Pasqua (8-15), mentre a Pasquetta aprirà dalle 8 alle 20.

I punti vendita Conad avranno giorni e orari di apertura variabili a seconda della zona sia domenica 20 che lunedì 21, per cui qualora si voglia fare una spesa d'emergenza in quei giorni è meglio verificare prima di uscire di casa.

Serrande abbassate in entrambi i festivi per Coop e Ipercoop, ma anche in questo caso ci sono delle eccezioni: il punto vendita, ad esempio, di Milano Piazza Lodi sarà aperto a Pasquetta dalle 9 alle 14.

Anche Lidl ha deciso di effettuare scelte diverse a seconda delle esigenze del territorio in cui si trovano i suoi punti vendita, per cui è bene ancora una vlta effettuare un controllo sui canali ufficiali: la maggior parte dei negozi sarà chiusa a Pasqua e aperta, ma con orari ridotti, a Pasquetta. A Roma via Galla Placidia, lunedì 21 aprile, il punto vendità sarà operativo dalle 8 alle 13:30, mentre quello di via della Magliana dalle 7.30 alle 21. La Lidl di via Masolino da Panicale di Milano osserverà a Pasquetta l'orario 8-21.

Eurospin tendenzialmente ha deciso di chiudere a Pasqua e aprire solo fino alle 13.30 a Pasquetta, ma anche in questo caso a livello locale potrebbero esserci delle scelte differenti.

Idem per i Penny Market, con chiusura domenica 20 e orari ridotti lunedì 21: meglio cercare online le schede dei vari punti vendita per comprendere quali potrebbero essere operativi.

Pam/Panorama ha invece deciso di non effettuare una scelta su scala nazionale sia per Pasqua che per Pasquetta: il negozio di Roma via Tiburtinà resterà chiuso domenica 20 ma lunedì 21 farà orario 8-21, mentre quello di via Funari sarà aperto in entrambi i festivi con orario 9-20 (a Pasqua) e 9-21 (a Pasquetta). Doppia apertura anche per il punto vendita di Milano via Beltrade, nei pressi dal Duomo, mentre quelli di Napoli resteranno chiusi sia domenica che lunedì.

Gli MD, o almeno la maggior parte di essi, saranno chiusi domenica e aperti lunedì: a Milano via Asiago l'orario sarà 9-19.30, a Roma via Salaria 9-13, a Bari via Oberdan 8-19.30.

Chiusura domenicale per Crai, mentre a Pasquetta i negozi saranno aperti con orari diversi a seconda della città.

Stessa scelta per, con l'unica eccezione del punto vendita di Bari Piazza Aldo Moro (domenica 20 sarà aperto dalle 8.30 alle 19): a Pasquetta gli orari ridotti di apertura saranno ovunque 8-13.30 oppure 8-14.