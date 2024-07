Il pedinamento, le botte e la rapina: così il senzatetto ha aggredito i due anziani nell'androne di casa a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 9 luglio, a Milano, si è registrata l'ennesima rapina violenta nei confronti di due anziani. I fatti si sono registrati in un palazzo di via Ludovico Settala, strada residenziale nei pressi di Piazza della Repubblica, a breve distanza dalla Stazione Centrale. Un uomo, poi identificato in un 41enne di Milano con precedenti di polizia e senza fissa dimora, si è introdotto nell'androne del palazzo e ha aggredito un'anziana coppia, 79 anni lui e 82 lei. Li ha malmenati e rapinati prima di fuggire via ma gli uomini della questura di Milano, dopo una breve attività di indagine, l'hanno fermato e condotto nel carcere di San Vittore.

Quella sera, poco prima delle 21, il 41enne è riuscito a introdursi furtivamente all'interno del palazzo, riuscendo a cogliere i coniugi alle spalle. Prima ha picchiato la donna, sferrandole un pugno alla nuca e facendola cadere. A quel punto il marito è riuscito a cinturare l'aggressore ma solo per pochi attimi, finché il 41enne non ha colpito l'anziano uomo al volto, rubandogli il marsupio e scappando tra le strade attorno a piazza della Repubblica, dove ha fatto perdere le sue tracce. Nel marsupio dell'anziano c'erano cellulare e documenti e poco altro ma i due coniugi sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere. Alcuni passanti, resosi conti di quanto era appena accaduto, hanno chiamato il 118 e gli anziani sono stati accompagnati all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove sono stati dimessi dopo alcune ore con sette giorni di prognosi per lui e cinque giorni per lei.

Le indagini della Polizia di Stato sono iniziate nell'immediato, partendo dalla testimonianza dalle due vittime. Sono state successivamente guardate le immagini di tutte le telecamere di sorveglianza della zona per intercettare movimenti sospetti e individuare l'aggressore, riuscendo a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il 41enne, infatti, è stato ripreso dalle telecamere circa un'ora prima dell'assalto nel palazzo in zona corso Concordia, dove avrebbe incrociato per caso la coppia.

A quel punto ha deciso di seguirli per tutto il tragitto, attendendo anche che facessero la spesa in un supermercato non troppo lontano da casa, fino a che i due non sono rientrati a casa e li ha colti di sorpresa nell'androne. Quattro giorni dopo, l'uomo è stato intercettato dalle pattuglie impegnate nei contrasti ai reati predatori, che l'hanno fermato e sottoposto a un controllo. È in attesa di processo.