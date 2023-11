Aurora boreale, ecco perché si è vista anche dall'Italia

Stanno facendo il giro del web e non solo le bellissime immagini dell'aurora boreale che nel tardo pomeriggio di ieri, dopo il tramonto del Sole, è stata ben visibile anche in Italia e non soltanto nelle aree più settentrionali ma l'hanno vista chiaramente anche gli abitanti della Puglia.

Perché è stata vista in Italia

Il fenomeno, rarissimo alle nostre latitudini, è stato causato da una forte tempesta geomagnetica: non è la prima volta che capita questo fenomeno, però, che rende visibili le aurore quasi quotidianamente nelle regioni polari e del Nord Europa dove si fa sempre più forte l'interazione fra il campo magnetico terrestre e lo sciame di particelle provenienti dal Sole. Nelle scorse ore, invece, il magnifico spettacolo ha colorato anche i cieli italiani dai toni rossastri e rosa che hanno meravigliato anche gli addetti ai lavori.

Una spiegazione scientifica c'è: " Questo è accaduto perché nell'arco di due giorni il campo magnetico terrestre ha subito un forte stress, dovuto all'interazione con uno sciame di particelle (espulsione di massa coronale, Cme) avvenuto sabato 4 novembre, al quale ha fatto seguito il 5 novembre una nuova Cme più intensa della prima" , ha spiegato all'Ansa il fisico Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste.

L'intensità della tempesta

Il doppio stress ha così " determinato una tempesta geomagnetica forte di classe G3 ", su una scala che va da G1 a G5. La tempesta geomagnetica, ha aggiunto il fisico, " è durata per molte ore " e e " l'ovale aurorale, la regione di interazione delle particelle energetiche solari con atomi e molecole dell'atmosfera terrestre, si è allargato fino a comprendere latitudini basse come 30 gradi Nord ". Come spiegano gli esperti di Spaceweather, la Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) usa un sistema a cinque livelli chiamato "scala G" per indicare la forza dell'attività geomagnetica che, come ha spiegato il prof. Messerotti, va da G1 a G5 con il primo livello quello più basso e G5 il più elevato con una "tempesta estrema" indicando come sempre la visibilità dell'aurora boreale. Quanto avvenuto in Italia, G3, è indicato con il termine di "tempesta forte".

Il perché della colorazione

I più attenti si saranno accorti che l'aurora boreale vista in Italia è apparsa di colore rosa o rossastro a differenza del colore quasi esclusivamente verde di quelle che si verificano al Circolo Polare Artico e nei Paesi più a nord dell'emisfero terrestre. Da cosa dipende? "Il colore verde che si osserva, ad esempio, in Lapponia o in Islanda " è dovuto alla quota (bassa) " dell'atmosfera terrestre in cui si verifica, più o meno tra cento e 300 chilometri. " Quando l’attività solare è particolarmente intensa, le particelle provenienti dal Sole possono interagire con l’ossigeno molecolare ancora più in alto, tra i 400 e gli 800 km. Questo causa il colore rosso che abbiamo visto anche in Italia", hanno spiegto gli esperti di Passione Astronomia.

"In corso un'altra tempesta"