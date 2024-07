Il periodo nero di Chiara Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si ferma la parabola discendente di Chiara Ferragni. Dopo il “Pandoro-gate”, l’allontanamento delle collaborazioni con i brand internazionali e la separazione con Fedez è arrivata la beffa.

L’azienda Balocco ha ottenuto il suo miglior bilancio di sempre con utile pari a 17 milioni, mentre negli anni passati si era sempre fermata intorno ai 9 milioni, mentre si susseguono le voci di una chiusura del suo negozio aperto a Milano nel 2017. Ferragni ha deciso di pagare la multa di un milione di euro per chiudere con l’Agcom la vicenda relativa alla pubblicità ingannevole sui pandori Balocco. L’influencer milanese, poi, è arrivata a una sorta di patteggiamento versando 1,2 milioni di euro all’associazione “I Bambini delle Fate” che si occupa dell’inclusione sociale delle persone autistiche per chiudere la vicenda molto simile alla precedente relativa alle uova pasquali Preziosi. Secondo Ferragni si è trattato di una “donazione” più che di una “sanzione”, un escamotage comunicativo usato per non ammettere per l’ennesima volta i propri errori. Un escamotage che non è piaciuto ai suoi followers.

Ormai, qualsiasi cosa faccia o dica la Ferragni torna indietro come un boomerang che la colpisce dritta sul volto. Uno degli ultimi episodi è senza dubbio la brevissima collaborazione che ha avuto con il prestigioso Cap Vermell Grand Hotel delle isole Baleari dove si trovava per festeggiare l’addio al nubilato dell'amica Vittoria Ferraro. La collaborazione è durata pochissimo perché è stata interrotta non appena sono arrivati i primi commenti negativi di clienti intenzionati a non mettere più piede nella struttura finché l’albergo avesse avuto rapporti con l’influencer più nota d’Italia. Il periodo nero della Ferragni, dunque, non accenna a terminare mentre persino Fabrizio Corona sui social non perde occasione di criticarla. Commentando il video virale girato a Forte dei Marmi mentre Ferragni parla con un bagnino, Corona dice: “Da Fazio non hai detto un c… e al bagnante della porta accanto dici ‘sì, mi fa bene stare da sola…’. A me comincia a farmi un po’ pena”.

E questa non era nemmeno la prima volta che Corona si scaglia così tanto contro la Ferragni dato che, più volte, sempre attraverso il podcast Gurulandia, l’ha invitata a tenere un profilo basso e a vivere consapevole del fatto che non avrà più la celebrità che l’ha accompagnata finora. Ferragni ascolterà i suoi consigli o continuerà a pubblicare video noncurante dei commenti negativi che riceve ancora oggi?