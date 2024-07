L'indiscrezione su Chiara Ferragni: "Chiude il negozio di Milano"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sette anni dopo l'inaugurazione le saracinesche dello store di Chiara Ferragni a Porta Nuova potrebbero abbassarsi definitivamente. L'indiscrezione arriva dalle pagine del settimanale Chi, che parla di una imminente chiusura del negozio milanese aperto dall'influencer nell'agosto 2017.

Lo store situato al civico 5 di via Capelli è stato uno dei primi a risentire della crisi che ha travolto l'imprenditrice digitale lo scorso dicembre. In occasione dei saldi invernali - cominciati pochi giorni dopo lo scoppio del Pandoro gate - il negozio di Milano fu fotografato semivuoto e con fortissimi ribassi (con prodotti scontati anche del 70%) già dal primo giorno di saldi. Ma a giudicare dalle voci in circolazione, la crisi sarebbe proseguita anche nei mesi successivi tanto da indurre Chiara Ferragni e il suo team a prendere una drastica decisione.

L'indiscrezione sulla chiusura dello store

Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, l'imprenditrice digitale sarebbe pronta ad "abbassare la saracinesca" in conseguenza del caso Balocco. "Continuano a farsi sentire le conseguenze del Pandoro gate. Sembra infatti che ad agosto chiuderà uno tra i più famosi e storici negozi di Chiara Ferragni, in via Capelli a Milano", si legge nella rubrica Pillole di gossip. Lo store venne inaugurato esattamente sette anni fa, nell'agosto 2017, a due passi da Piazza Gae Aulenti tra la boutique di Christian Louboutin e il negozio di GDCS. All'interno dello showroom, che si estende su una superficie di circa 120 metri quadrati, si possono trovare tutte le collezioni del brand Chiara Ferragni, dall'abbigliamento alle calzature fino agli accessori e ai gioielli firmati dall'influencer.

I vandalismi e le foto nel negozio di via Capelli

Nel maggio 2023 lo store di via Capelli finì alla ribalta della cronaca per un presunto atto vandalico a una delle vetrine. Il video dell'enorme buco sulla vetrata situata accanto all'ingresso divenne virale sulla piattaforma TikTok e qualcuno pensò addirittura che, invece di un gesto di vandalismo, si fosse trattato di una strategia di marketing per attirare l'attenzione sul negozio ormai semideserto.

Più volte nel corso degli ultimi sette anni Chiara Ferragni si è immortalata all'interno dello store milanese per promuoverlo sui suoi canali social, ma ultimamente l'imprenditrice digitale non si era più mostrata

in via Capelli. Se la notizia delladel negozio di Chiara Ferragni in zona Porta Nuova venisse confermata si tratterebbe un duro colpo per l'imprenditrice digitale, che aveva scommesso su Milano.