"45 milioni per Lampedusa". Ecco i fondi per l'emergenza migranti

"45milioni per Lampedusa". Ecco i fondi per l'emergenza migranti

Lampedusa è l'avamposto italiano nel Mediterraneo. È protesa verso la Tunisia, in quello stretto braccio di mare che separa l'Europa dall'Africa, ed è il primo porto di approdo per i barchini provenienti da Sfax e dagli altri porti della Tunisia orientale. Quest'anno si sono infranti tutti i record e in un solo giorno si è arrivati ad avere oltre 3mila migranti sbarcati in un solo giorno su un'isola la cui area arriva a malapena a 20km quadrati. Una bomba a orologeria che sta già mostrando tutta la sua potenza di deflagrazione e va fermata prima dell'esplosione.

Dal governo 45milioni per Lampedusa

" Pochi giorni fa a Lampedusa avevo preso atto della grave situazione, assicurando al sindaco che saremmo intervenuti subito. 45milioni per opere dichiarate di 'interesse strategico nazionale', così da superare i vincoli preesistenti. Questo è il governo del fare ", ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo la disposizione legislativa per far fronte all'emergenza connessa all'incremento dei flussi migratori clandestini verso le Pelagie e l'isola di Lampedusa. " Si tratta del più grosso aiuto mai ottenuto prima da Lampedusa. Ed è un forte segnale del governo verso il mio territorio ", ha dichiarato il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, ringraziando il presidente Meloni.

Tra le misure: un deposito di stoccaggio di carburante ad usi civili, utile al fabbisogno locale e alle forze di polizia, una strada urbana per assicurare il collegamento tra le banchine portuali, nonchè hotspot per i migranti. Si tratta di interventi che sono necessari all'isola di per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche e di tutela dell'economia locale, indotte o connesse, ai flussi migratori.

Emergenza migranti sull'isola

Lampedusa necessita di enorme sostegno per contrastare i problemi di sicurezza che nascono con la massiccia presenza dei migranti. L'hotspot di Cala Imbriacola si trova nella parte orientale dell'isola, a distanza dal centro abitato ma comunque non lontano dalle case periferiche che sorgono in tutta l'isola. Da questo nascono i problemi, che hanno spinto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, a convocare in mattinata un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sull'isola.

Le tensioni sull'isola sono crescenti, gli abitanti sono sempre più insofferenti e questo richiede una maggiore presenza dello Stato a garanzia della sicurezza. Per questa ragione, durante il comitato per la sicurezza, il questore ha disposto l'attivazione di un piano di controllo straordinario del territorio di Lampedusa. La decisione è arrivata a seguito di alcune tensioni provocate dalla massiccia presenza di migranti, che stanno minando la percezione di sicurezza degli abitanti.

Mancanza di sicurezza sul territorio

Nei giorni giorni scorsi, per citare uno degli ultimi accadimenti, un tunisino è uscito dall'hotspot e si è intrufolato nel giardino di una villetta. Quel migrante, però, non poteva sapere che l'uomo che ha aggredito era in realtà un poliziotto in vacanza che aveva affittato l'immobile per le ferie. Solo pochi giorni prima, un gruppo di minorenni tunisini è stato sorpreso a rubare degli oggetti all'interno del furgone di un corriere.

La misura per gli abitanti è colma, quindi, è stato necessario procedere con la stesura di un piano di sicurezza, che verrà definito in maniera più precisa nei prossimi giorni dal questore Emanuele Ricifari durante un apposito tavolo tecnico al quale parteciperà anche il comandante della polizia municipale. " L'attivazione di queste misure risponde al bisogno di aumentare la sicurezza percepita sull'isola a seguito di alcuni episodi connessi alla forte presenza di migranti ", spiegano fonti della prefettura.

Il governo aveva già predisposto l'apertura entro la fine del 2023 di un nuovo commissariato di polizia, volto proprio a garantire maggiore controllo capillare sull'isola e, quindi, pattugliamenti più frequenti. Per una popolazione residente stabile che non supera le 5mila unità, il numero dei migranti che transitano per l'hotspot e cercano la fuga richiede un dispositivo di tutela speciale.