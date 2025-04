La picchia e la violenta per strada. L'orrore del nordafricano sulla 14enne conosciuta sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Un 21enne di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza a Busto Arsizio, in provincia di Varese, con l'accusa di aver picchiato e violentato per strada una 14enne che aveva conosciuto sui social.

Le urla della ragazzina sono state sentite da una persona che abita in zona che ha avvisato il 112 e quando gli agenti di una pattuglia della polizia locale sono arrivati sul posto, in un'area dismessa dietro alla stazione

ferroviaria, il 21enne - ora in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida - stava ancora usando violenza alla vittima. In ospedale i medici hanno stabilito per la 14enne, di nazionalità peruviana, 50 giorni di prognosi.