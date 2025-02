Chi è Loreta Capriati, la nipote del boss con la pistola nel reggiseno e la droga in tasca

Una recente immagine di Loreta Capriata tratta dalle sue pagine social

" Sono stata capace di far impazzire un psicologo, figurati a te quello che ti posso fare ". È l'audio, in dialetto napoletano, di uno degli ultimi video pubblicati su TikTok da Loreta Capriati, la 32enne nipote del capoclan Tonino arrestata a Bari assieme a suo cugino, il 20enne Christian Capriati la sera del 29 gennaio.

I fatti

I due sono stati fermati per un controllo della polizia e trovati in possesso di una pistola, 8 proiettili, 11 grammi di marijuana in 10 bustine e 4 grammi di cocaina, oltre che di 150 euro. I soldi sono stati trovati in un borsello che Christian Capriati aveva addosso, la droga e l'arma le aveva invece Loreta. La pistola, in particolare, che Loreta teneva nel reggiseno, come è stato poi accertato dai militari dell'arma, era stata rubata nel 2020 a Casoria (Napoli), e al momento del controllo era carica e senza sicura.

Ai carabinieri, Christian ha raccontato come l'arma e la droga fossero sue, e che avesse chiesto alla cugina di tenerle solo momentaneamente. Il giovane è stato poi accertato è da sempre inserito nel circuti dello spaccio di droga, mentre la cugina è risultata incensurata. Dopo il fermo, il 31 gennaio entrambi sono comparsi davanti al gip Valeria Isabella Valenzi che ha ritenuto adeguata la misura dei domiciliari: Loreta, dopo l'arresto, era stata portata nella sezione femminile del carcere di Trani.

Chi sono i rampolli della "vecchia Bari"

La donna, 32 anni, è la nipote del boss Sabino e figlia di Mimmo (ucciso nel 2018), mentre Christian che ha compiuto 20 anni proprio la sera dell'arresto, è il figlio di Lello (ucciso ad aprile 2024) e fratello di Sabino (in carcere dallo scorso settembre). I due erano estremamente attivi, quasi delle star, sui social dove ogni giorno postavano le immagini della loro vita a cinque stelle, tra viaggi e discoteche.

Loreta in particolare dai suoi profili si rivolgeva spesso a quelli che considerava i suoi nemici: " Vi vedrò piangere e in quel momento vi riderò in faccia, oppure, ho provato a scendere ai vostri livelli ma ho preferito sfidarvi a salire ai miei ". Per entrambi la "famiglia e l'onore" al primo posto.

Negli ultimi mesi Christin era stato coinvolto in diversi scontri nei locali di Bari con membri degli, clan rivale, spalleggiato dal fratelloe daJunior, nipote del noto boss di Japigia.