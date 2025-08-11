Precipita con l’ultraleggero: ferito il fondatore della Liu Jo Vannis Marchi

Brutto spavento per Vannis Marchi, l’imprenditore carpigiano di 78 anni che è rimasto vittima di un incidente mentre era alla guida del suo aereo ultraleggero. Secondo le prime ricostruzioni, Marchi era ai comandi del velivolo quando, per cause in corso di accertamento, l’aereo ha perso quota e si è schiantato al suolo. L’impatto è avvenuto in un terreno vicino all’autostrada A12 a Forte dei Marmi in provincia di Lucca.

L'incidente è avvenuto lunedì mattina attorno alle 10, nei giorni in cui Forte dei Marmi è meta di molti turisti. Le prime ricostruzioni ci offrono un’immagine ancora poco chiara della vicenda. Solo alcuni dettagli sembrerebbero certi. L’aereo – partito al mattino dall’AeroClub di Carpi-Budrione – sarebbe stato in fase di atterraggio nel vicino aeroporto comunale di Massa-Cinquale, o forse stava tentando una manovra d’emergenza, quando avrebbe urtato dei cavi dell’alta tensione e, a seguito dell’impatto, avrebbe perso quota, cadendo al suolo, in un terreno agricolo tra via Gobetti e l’autostrada A12. Sulla scena sono arrivati subito i vigli del fuoco che hanno visto uscire il pilota dall’abitacolo. Poi, a stretto giro, gli stessi vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza il velivolo e l’area circostante a causa di una perdita di carburante. Tra gli altri è intervenuta subito anche la Polizia Locale.

Fortunatamente, nonostante

l’impatto a terra, l’imprenditore carpigiano, esperto pilota, non ha riportato gravi lesioni: è stato portato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia a Lido di Camaiore e nel tardo pomeriggio è stato dimesso.