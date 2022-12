Un caccia Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare è precipitato vicino Trapani

Nel tardo pomeriggio di oggi un caccia monoposto Eurofighter Typhoon del 37esimo Stormo di Trapani, di rientro da una missione addestrativa, è precipitato al suolo per cause al momento non note. Il luogo dello schianto, come riferisce l'Aeronautica Militare Italiana in un comunicato stampa, è situtato a circa 5 miglia a sud-est della base aerea di appartenenza. A quanto risulta un elicottero del 82esimo Centro SAR (Search and Rescue) è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell'impatto e per la ricerca del pilota.

Il Typhoon è un caccia di generazione 4+ in servizio dal 2004 nelle forze aeree di Italia, Germania, Spagna e Regno Unito. Il velivolo ha capacità multiruolo e ognitempo ed è dotato di due motori. Nell'Aeronautica Militare Italiana il Typhoon è in forza, oltre che al 37esimo Stormo, al Quarto di Grosseto, al 51esimo di Treviso-Istrana e al 36esimo di Gioia del Colle (Ba).

Contrariamente a quanto riportato precedentemente il pilota non è ancora stato ritrovato, e al momento non ci sarebbe la certezza dell'avenuta eiezione. Continuano pertanto le ricerche, sia da terra, sia con un elicottero HH-139 del Centro Search and Rescue di Trapani (15esimo Stormo), del pilota del Typhoon.

L'Aeronautica Militare informa che si sta lavorando per circoscrivere l'area dell'impatto del velivolo, avvenuto a circa 5 miglia sud est della base aerea siciliana. Sul posto, oltre a forze dell'ordine e vigili del fuoco, anche un team di specialisti dello Stormo.