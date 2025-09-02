Prende l'auto della madre senza patente: 18enne travolge e uccide l'ex professore

Una bravata che si trasforma in tragedia a Lancenigo di Villorba, nel Trevigiano. Diego Lapaine, 71 anni, ex vicepreside dell’Itis di Treviso e docente al liceo Da Vinci, è stato investito e ucciso mentre stava percorrendo via Trento in sella alla sua bici da corsa. L'impatto con una Fiat 500 rossa, arrivata dalla corsia opposta, è stato fatale. Come riporta il Corriere del Veneto, alla guida c’era un ragazzo di 18 anni, senza patente, che avrebbe preso l’auto di famiglia all’insaputa della madre. La bici del professore è rimasta agganciata alla recinzione di un’abitazione e l’uomo, sbalzato a diversi metri di distanza, è finito nel giardino di una casa. I tentativi di rianimazione di alcuni passanti e del personale sanitario del Suem si sono rivelati inutili.

Il ragazzo, che ora è sotto choc, avrebbe preso la macchina della madre senza il suo consenso. Ora dovrà rispondere anche di guida senza patente e di numerose violazioni al codice della strada. Il pubblico ministero non ha disposto l’arresto – in questo caso facoltativo – poiché il ragazzo è incensurato e non ha tentato la fuga.Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118, ma per Diego Lapaine non c'è stato nulla da fare. La polizia locale e i carabinieri si sono occupati dei rilievi e della viabilità: secondo quanto ricostruito, l'auto guidata dal 18enne viaggiava a velocità sostenuta in direzione Fontane, con il giovane che avrebbe perso il controllo del mezzo dopo un dosso, invadendo l'altra corsia di marcia e colpendo in pieno il ciclista.

Nel merito della tragica vicenda è intervenuto anche il sindaco di Villorba, Francesco Soligo: "Siamo tutti senza parole, a nome della comunità di Villorba faccio le più sentite condoglianze alla famiglia. Non entro nel merito della dinamica del sinistro, ma l’auspicio è che venga fatta chiarezza su quanto accaduto.