Paura a Bologna, una delle torri simbolo rischia di crollare

Desta preoccupazione lo stato di conservazione della torre Garisenda, quella meno alta e più pendente delle due strutture medioevali simbolo di Bologna. Il Comune è stato costretto a recintare e chiudere al traffico il tratto di via San Vitale, fra via Zamboni e via Rizzoli, che costeggia la torre, per consentire una serie di monitoraggi sulla sua staticità. Le verifiche dei tecnici creeranno disagi alla viabilità. Almeno fino a venerdì prossimo ci saranno modifiche al piano traffico, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico, visto che le torri si trovano nel cuore del centro della città. Sempre per consentire i monitoraggi sarà chiusa al pubblico anche la gemella torre degli Asinelli.

La storia della torre Garisenda

La torre della Garisenda è situata in piazza di porta Ravegnana, all'incrocio tra le antiche vie San Donato (ora via Zamboni), San Vitale, Strada Maggiore, piazza della Mercanzia e via Rizzoli. Bologna, in epoca medievale, possedeva un panorama urbano costellato di circa novanta-cento torri, le quali erano funzionali non solo dal punto di vista strategico e militare, bensì anche per ribadire, in senso architettonico, il prestigio delle rispettive famiglie proprietarie. Tra le torri più caratterizzanti di questo tessuto urbanistico vi era indubbiamente quella detta "della Garisenda", edificata in muratura intorno al 1.109 dai Garisendi, prosperosa famiglia di cambiatori di fede ghibellina. In origine essa aveva un'altezza di circa sessanta metri, poi ridotta a quarantotto dal despota Giovanni Visconti, in seguito ai cedimenti strutturali che avevano iniziato a manifestarsi in maniera precoce e intensa nei terreni di fondazione, caratterizzati da scarse capacità meccaniche e portanti. Per il medesimo motivo l'inclinazione dell'intera struttura subì un deciso incremento, con una sporgenza del vertice pari a 3,22 metri e un angolo di quattro gradi.

La menzione di Dante Alighieri

Seppure sovrastata dalla maggiore altezza della vicina torre degli Asinelli, la Garisenda ha sempre suscitato l'interesse dei letterati, tanto da essere menzionata da Dante Alighieri, in transito a Bologna varie volte nella sua vita. Il Sommo, infatti, poetò sulla torre in ben due occasioni: la prima in un sonetto dove esprime il proprio rammarico per essere stato assorto nell'esclusiva visione della Garisenda; la seconda nella Commedia, nella quale viene usata come metro di paragone per il gigante Anteo, colto nel torreggiante atto di chinarsi, in alcuni versi ricordati anche in un'epigrafe posta sulla torre stessa.

La reazione del governo