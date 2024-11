Falso in atto pubblico, prosciolto il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha prosciolto con formula piena dalle accuse Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club Italia (Aci) che era stato indagato per falso in atto pubblico e omessa dichiarazione di redditi tra il 2017 e il 2021, perché "il fatto non costituisce reato".

Secondo la procura avrebbe omesso di comunicare emolumenti percepiti da diversi enti aggirando il tetto annuale di 240mila euro previsto per i manager pubblici.

Il fatto non costituisce reato

Per il pm Carlo Villani l'iimpianto accusatorio non sussisteva, tanto da aver chiesto in aula il non luogo a procedere, accolto poi dal giudice che ha fatto cadere le accuse " perché il fatto non costituisce reato ". La difesa ha inoltre dimostrato che anche gli ulteriori redditi percepiti da Sticchi sono stati regolarmente comunicati al Fisco.