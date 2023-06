"Raccontare la guerra oggi": rinviato l'evento de IlGiornale.it e Inside Over

ilGiornale.it annuncia il rinvio dell'evento "Raccontare la guerra oggi", l'iniziativa prevista per il 14 giugno alle 18 con il patrocinio di Fondazione Stelline, in segno di rispetto e partecipazione al lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

L'iniziativa sul ruolo dell'informazione nel raccontare le guerre e combattere propaganda e fake news che vede coinvolti Fulvio Scaglione nel ruolo di moderatore e quattro importanti inviati e corrispondenti di guerra, Fausto Biloslavo, Giovanna Botteri, Lucia Goracci e Alberto Negri, nel ruolo di relatori sarà recuperata il 26 settembre sempre a Fondazione Stelline alle ore 18.

Agli organizzatori è parso opportuno, nei confronti dei lettori e della platea culturale e informativa milanese, fare un passo di lato visto che nella medesima giornata, alle ore 15, presso il Duomo di Milano si terranno i funerali dell'ex Presidente del Consiglio. Conscio della rilevanza collettiva, sociale e mediatica della scomparsa di Berlusconi, per ilGiornale.it tale rilevanza è anche affettiva, considerando la storia comune vissuta dalla testata di via Negri e dalla famiglia dell'ex premier.

Dal 1977 al 2023, prima come azionisti e poi come editori principali, Silvio Berlusconi e la sua famiglia sono stati coloro che hanno permesso l'attività de il Giornale e del gruppo editoriale in cui le due testate co-organizzatrici dell'evento fanno parte. L'avventura culturale, informativa e mediatica della nostra testata non avrebbe mai potuto prendere il là senza il sostegno convinto di Silvio Berlusconi, del suo gruppo mediatico e dei suoi famigliari. Il lutto della famiglia, dei sostenitori e degli amici politici di Silvio Berlusconi è, in un certo senso, quello dell'intera testata. E a maggior ragione riteniamo responsabile e necessario procedere al rilancio dell'evento presso Fondazione Stelline in tempi più consoni.

A tutti i lettori, i sostenitori e gli iscritti all'iniziativa va il ringraziamento per l'ampio, corale e stimabile sostegno dato all'evento e la grande partecipazione e il pieno interesse dimostrati nei confronti dell'attività de ilGiornale.it. Ai relatori e al moderatore analoghi, grandi ringraziamenti per la comprensione dimostrata. Alla Fondazione Stelline la massima stima e la piena gratitudine per la sensibilità dimostrata e la fattiva collaborazione nell'organizzazione dell'evento e nell'individuazione di una nuova data. Ci vediamo a settembre, per proseguire insieme la battaglia per un'informazione chiara, veritiera e trasparente. La stessa che anima, dalla sua nascita, la nostra testata.